من المحلة للأراضي المقدسة.. رحلة نسج ملابس الإحرام بخيوط القطن المصري

بالتزامن مع موسم الحج وتوافد ملايين المسلمين إلى الأراضي المقدسة، تتصدر ملابس الإحرام المشهد باعتبارها أحد أبرز الرموز المرتبطة بهذه الرحلة الإيمانية الكبرى، حيث يرتدي الحجاج ثيابًا بيضاء بسيطة تعكس معاني المساواة والتجرد والخشوع.

وبينما ينشغل ضيوف الرحمن بأداء المناسك، تبدأ رحلة صناعة جانب كبير من تلك الملابس قبل شهور طويلة داخل مدينة المحلة الكبرى، التي ما زالت تحتفظ بمكانتها كواحدة من أهم قلاع صناعة الغزل والنسيج في مصر والمنطقة العربية.

وداخل مصانع الغزل والنسيج بالمحلة، تتحرك الماكينات لساعات طويلة استعدادًا لموسم الحج والعمرة، إذ تشهد خطوط الإنتاج حالة من النشاط المكثف لتلبية الطلبات المتزايدة على بشاكير الإحرام القطنية. وتعتمد المصانع بشكل رئيسي على القطن المصري طويل التيلة المعروف عالميًا بجودته العالية، ما يمنح الإحرام نعومة وقدرة كبيرة على تحمل الاستخدام في الأجواء الحارة داخل المشاعر المقدسة.

رحلة التصنيع تبدأ من القطن المصري

تبدأ مراحل تصنيع الإحرام باستقبال أجود أنواع القطن المصري وفرزه بعناية قبل دخوله إلى أقسام الغزل، حيث يتم تحويل الألياف إلى خيوط قوية ومتجانسة تجمع بين النعومة والمتانة. وبعد ذلك تنتقل الخيوط إلى ماكينات النسيج المتخصصة لإنتاج البشاكير القطنية التي تُستخدم في صناعة الإزار والرداء.

ولا تتوقف مراحل التصنيع عند النسيج فقط، بل تخضع الأقمشة لعمليات دقيقة من التبييض والتجهيز للوصول إلى اللون الأبيض الناصع الذي يميز ملابس الإحرام، مع تنفيذ معالجات تساعد على الحفاظ على جودة القماش وثبات لونه حتى بعد الاستخدام والغسيل المتكرر.

وفي المرحلة الأخيرة، يتم قص الأقمشة وتجهيزها وفق المقاسات الشرعية المتعارف عليها، قبل تعبئتها وإرسالها إلى الأسواق وشركات السياحة، لتبدأ رحلتها من المحلة إلى الحجاج المتواجدين في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

جودة عالية وأسعار متنوعة

ويؤكد العاملون في القطاع أن الإحرام المصري يتمتع بسمعة جيدة لدى الحجاج بسبب جودة الخامات المستخدمة، إلى جانب تنوع الأوزان والمقاسات بما يناسب مختلف الاحتياجات. وتبدأ الأوزان من الأنواع الخفيفة التي تقترب من كيلو جرام، مرورًا بالأوزان المتوسطة، وصولًا إلى الأنواع الثقيلة التي تحظى بإقبال كبير بسبب سماكة القماش وجودته المرتفعة.

كما تختلف الأسعار وفق الوزن والخامة، إذ يتراوح سعر طقم الإحرام القطني بين 700 و800 جنيه تقريبًا، وهو ما يجعله منافسًا للمنتجات المستوردة التي غالبًا ما تكون أعلى سعرًا وأقل جودة، بحسب عدد من التجار والعاملين في المجال.

المحلة تحافظ على مكانتها الصناعية

ورغم التحديات التي واجهت صناعة الغزل والنسيج خلال السنوات الماضية، ما زالت المحلة الكبرى تحافظ على مكانتها التاريخية كمركز رئيسي لإنتاج المنسوجات القطنية في مصر. وتواصل المصانع تطوير خطوط الإنتاج والاستفادة من الخبرات المتراكمة للعمال والفنيين الذين توارثوا المهنة عبر أجيال متعاقبة.

ومع انطلاق موسم الحج هذا العام، تتجدد رحلة الإحرام المصري من داخل مصانع المحلة إلى الأراضي المقدسة، ليبقى القطن المصري حاضرًا في واحدة من أهم الشعائر الإسلامية، حاملًا معه تاريخًا طويلًا من الصناعة والجودة والخبرة المصرية الممتدة عبر عقود.

ومن جانبه، قال الحاج محمد، العامل بإحدى مصانع ملابس الإحرام، إن المصنع بدأ نشاطه في أواخر التسعينات بعد الحصول على فتوى من الأزهر الشريف تجيز تصنيع وتجهيز الإحرام.

وأضاف الحاج محمد في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن المهنة توارثتها أسرته جيلاً بعد جيل، حتى أصبحت صناعة النسيج جزءاً أصيلاً من حياته، موضحًا أن صناعة "بشكير الإحرام" تمر بعدة مراحل تبدأ باستلام الخيوط وتجهيزها، ثم إدخالها إلى ماكينات النسيج، قبل الانتقال إلى مرحلة تجهيز الأطراف وإضافة "الكباسين" حسب رغبة العميل.

ولفت إلى أن هناك نوعين من الإحرام؛ الأول مصنوع من القطن الخالص، والثاني من خامات مخلوطة، ولكل منهما خطوات تجهيز مختلفة، خاصة في مرحلة الصباغة التي تمنح القطن لونه الأبيض الناصع قبل استكمال عمليات التصنيع النهائية.

وأشار إلى أن أسعار الإحرام تختلف وفقاً لنوع الخامة والوزن، لافتاً إلى أن الإحرام القطني يزيد سعره بنحو 200 جنيه مقارنة بالمخلوط، وذكر أن شركات السياحة غالباً ما تفضل النوع المخلوط لتقديمه كهدايا دعائية للعملاء، بينما يميل الأفراد إلى شراء الإحرام القطني.

كما أوضح أن هناك أوزاناً متعددة للإحرام تبدأ من كيلو جرام وتصل إلى كيلو ونصف، ويعد وزن كيلو و200 جرام الأكثر طلباً سواء في القطن أو المخلوط، مؤكداً أن بعض الطلبات يتم تصديرها إلى السعودية وغزة وليبيا.