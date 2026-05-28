قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمدة لندن: الحج رحلة تغيّر حياة الإنسان وتُجسد المساواة والوحدة
مصادر.. صلاح قد يغيب عن ودية مصر وروسيا بفرمان العميد
من المحلة للأراضي المقدسة.. رحلة نسج ملابس الإحرام بخيوط القطن المصري
حفلة غنائية.. تامر حسني يدعم منتخب مصر قبل ودية روسيا
ترامب يهدد عمان عسكرياً إذا اتفقت مع مخططات إيران للسيطرة على مضيق هرمز
6 تعليمات.. إرشادات تذكرتي لـ ودية مصر وروسيا
سقوط عصابة بيع الجنيهات والسبائك الذهب المقلدة في السلام
التطبيق في أكتوبر.. قواعد جديدة تقضي على أزمة تشابه الأسماء.. إنهاء متاعب المواطنين داخل أروقة العدالة
14 معلومة.. الفراعنة جاهزون لإصطياد الدب الروسي في بروفة المونديال
بث مباشر لأعمال رمي الجمرات في أول أيام التشريق
وفاة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي فجر اليوم
الكشف عن صهاريج مياه ومنشآت خدمية بميناء عيذاب الأثري في حلايب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من المحلة للأراضي المقدسة.. رحلة نسج ملابس الإحرام بخيوط القطن المصري

من المحلة إلى الأراضي المقدسة.. كيف تُنسج ملابس الإحرام بخيوط القطن المصري؟
من المحلة إلى الأراضي المقدسة.. كيف تُنسج ملابس الإحرام بخيوط القطن المصري؟
إسراء عبدالمطلب

بالتزامن مع موسم الحج وتوافد ملايين المسلمين إلى الأراضي المقدسة، تتصدر ملابس الإحرام المشهد باعتبارها أحد أبرز الرموز المرتبطة بهذه الرحلة الإيمانية الكبرى، حيث يرتدي الحجاج ثيابًا بيضاء بسيطة تعكس معاني المساواة والتجرد والخشوع. 

وبينما ينشغل ضيوف الرحمن بأداء المناسك، تبدأ رحلة صناعة جانب كبير من تلك الملابس قبل شهور طويلة داخل مدينة المحلة الكبرى، التي ما زالت تحتفظ بمكانتها كواحدة من أهم قلاع صناعة الغزل والنسيج في مصر والمنطقة العربية.

وداخل مصانع الغزل والنسيج بالمحلة، تتحرك الماكينات لساعات طويلة استعدادًا لموسم الحج والعمرة، إذ تشهد خطوط الإنتاج حالة من النشاط المكثف لتلبية الطلبات المتزايدة على بشاكير الإحرام القطنية. وتعتمد المصانع بشكل رئيسي على القطن المصري طويل التيلة المعروف عالميًا بجودته العالية، ما يمنح الإحرام نعومة وقدرة كبيرة على تحمل الاستخدام في الأجواء الحارة داخل المشاعر المقدسة.

رحلة التصنيع تبدأ من القطن المصري

تبدأ مراحل تصنيع الإحرام باستقبال أجود أنواع القطن المصري وفرزه بعناية قبل دخوله إلى أقسام الغزل، حيث يتم تحويل الألياف إلى خيوط قوية ومتجانسة تجمع بين النعومة والمتانة. وبعد ذلك تنتقل الخيوط إلى ماكينات النسيج المتخصصة لإنتاج البشاكير القطنية التي تُستخدم في صناعة الإزار والرداء.

ولا تتوقف مراحل التصنيع عند النسيج فقط، بل تخضع الأقمشة لعمليات دقيقة من التبييض والتجهيز للوصول إلى اللون الأبيض الناصع الذي يميز ملابس الإحرام، مع تنفيذ معالجات تساعد على الحفاظ على جودة القماش وثبات لونه حتى بعد الاستخدام والغسيل المتكرر.

وفي المرحلة الأخيرة، يتم قص الأقمشة وتجهيزها وفق المقاسات الشرعية المتعارف عليها، قبل تعبئتها وإرسالها إلى الأسواق وشركات السياحة، لتبدأ رحلتها من المحلة إلى الحجاج المتواجدين في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

جودة عالية وأسعار متنوعة

ويؤكد العاملون في القطاع أن الإحرام المصري يتمتع بسمعة جيدة لدى الحجاج بسبب جودة الخامات المستخدمة، إلى جانب تنوع الأوزان والمقاسات بما يناسب مختلف الاحتياجات. وتبدأ الأوزان من الأنواع الخفيفة التي تقترب من كيلو جرام، مرورًا بالأوزان المتوسطة، وصولًا إلى الأنواع الثقيلة التي تحظى بإقبال كبير بسبب سماكة القماش وجودته المرتفعة.

كما تختلف الأسعار وفق الوزن والخامة، إذ يتراوح سعر طقم الإحرام القطني بين 700 و800 جنيه تقريبًا، وهو ما يجعله منافسًا للمنتجات المستوردة التي غالبًا ما تكون أعلى سعرًا وأقل جودة، بحسب عدد من التجار والعاملين في المجال.

المحلة تحافظ على مكانتها الصناعية

ورغم التحديات التي واجهت صناعة الغزل والنسيج خلال السنوات الماضية، ما زالت المحلة الكبرى تحافظ على مكانتها التاريخية كمركز رئيسي لإنتاج المنسوجات القطنية في مصر. وتواصل المصانع تطوير خطوط الإنتاج والاستفادة من الخبرات المتراكمة للعمال والفنيين الذين توارثوا المهنة عبر أجيال متعاقبة.

ومع انطلاق موسم الحج هذا العام، تتجدد رحلة الإحرام المصري من داخل مصانع المحلة إلى الأراضي المقدسة، ليبقى القطن المصري حاضرًا في واحدة من أهم الشعائر الإسلامية، حاملًا معه تاريخًا طويلًا من الصناعة والجودة والخبرة المصرية الممتدة عبر عقود.

ومن جانبه، قال الحاج محمد، العامل بإحدى مصانع ملابس الإحرام، إن المصنع بدأ نشاطه في أواخر التسعينات بعد الحصول على فتوى من الأزهر الشريف تجيز تصنيع وتجهيز الإحرام. 

وأضاف الحاج محمد في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن المهنة توارثتها أسرته جيلاً بعد جيل، حتى أصبحت صناعة النسيج جزءاً أصيلاً من حياته، موضحًا أن صناعة "بشكير الإحرام" تمر بعدة مراحل تبدأ باستلام الخيوط وتجهيزها، ثم إدخالها إلى ماكينات النسيج، قبل الانتقال إلى مرحلة تجهيز الأطراف وإضافة "الكباسين" حسب رغبة العميل. 

ولفت إلى أن هناك نوعين من الإحرام؛ الأول مصنوع من القطن الخالص، والثاني من خامات مخلوطة، ولكل منهما خطوات تجهيز مختلفة، خاصة في مرحلة الصباغة التي تمنح القطن لونه الأبيض الناصع قبل استكمال عمليات التصنيع النهائية.

وأشار إلى أن أسعار الإحرام تختلف وفقاً لنوع الخامة والوزن، لافتاً إلى أن الإحرام القطني يزيد سعره بنحو 200 جنيه مقارنة بالمخلوط، وذكر أن شركات السياحة غالباً ما تفضل النوع المخلوط لتقديمه كهدايا دعائية للعملاء، بينما يميل الأفراد إلى شراء الإحرام القطني.

كما أوضح أن هناك أوزاناً متعددة للإحرام تبدأ من كيلو جرام وتصل إلى كيلو ونصف، ويعد وزن كيلو و200 جرام الأكثر طلباً سواء في القطن أو المخلوط، مؤكداً أن بعض الطلبات يتم تصديرها إلى السعودية وغزة وليبيا.

ملابس الإحرام الحج المحلة مدينة المحلة المحلة الكبرى الغزل والنسيج مصانع الغزل والنسيج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة المسنة

كلها دهن فين اللحمة.. سيدة تهاجم أحد جيرانها بسبب هدية أضحية العيد

الجاموس ترامب

تحول لرمز شعبي.. بنجلاديش تنقذ الجاموس "ترامب" من الذ بح في عيد الأضحى

الزمالك

الباقي في الطريق.. الزمالك ينهي 8 قضايا قانونية ويواصل التحرك

هجمات امريكية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية

معتمد جمال

لخلافة معتمد جمال.. تامر عبد الحميد يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع مدربين برتغاليين

السيدة وطفلها المولود

ولد بأطهر بقاع الأرض.. سيدة تضع مولودها على جبل عرفات وسط الحجاج

وزير التربية والتعليم

رسميا.. التعليم تعلن موعد ورابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان

ياسمين عبد العزيز

راقية ومتواضعة.. صانع محتوى سعودي يلتقي ياسمين عبدالعزيز في مناسك الحج

ترشيحاتنا

أرشيفية

بقيمة تفوق 40 مليون دولار.. اتهام ضابط استخبارات أمريكي سابق بالاستيلاء على ذهب وأموال حكومية

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

البرلمان العربي يشيد بنجاح موسم الحج ويثمّن جهود القيادة السعودية

أرشيفية

موسكو تحذر من عواقب وخيمة إذا حاول الناتو استهداف كالينينجراد

بالصور

صحة الشرقية: إجراء 56 منظار هضمى بوحدات مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفىيات العامة والمركزية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

في عيد الأضحى..إزالة فورية لـ 25 حالة بناء مخالف في المهد بمراكز ومدن الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

هدى الإتربي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة

فيديو

القمر هيختفي

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد