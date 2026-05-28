بعد الهبوط رسميا.. 18 لاعبًا في الإسماعيلي يغلقون هواتفهم قبل مواجهة فاركو

نشر خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورًا مثيرًا للجدل حول الأوضاع داخل نادي الإسماعيلي قبل مباراته الأخيرة في الدوري المصري الممتاز أمام فاركو.

وقال الغندور :" إن 18 لاعبًا داخل الإسماعيلي أغلقوا هواتفهم قبل مواجهة فاركو غدًا في الجولة الأخيرة من الدوري العام" ، في ظل حالة من الغموض داخل الفريق بعد الهبوط، مضيفًا أن الوضع الحالي يعكس أزمة كبيرة داخل النادي.

اكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة سيعقد جلسة مع مسؤولي الإسماعيلي خلال أيام بناء على طلب جوهر نبيل وزير الرياضة.

وقال الشاذلي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: وجود خطة طويلة الأجل لإعادة تصحيح الأندية الشعبية الجماهيرية، الوزير شدد أن اللجنة تستكمل مشوارها إلى أن يتم تحقيق الاستقرار الكافي.

وأضاف: سيكون هناك جلسة مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية مع نادي الإسماعيلي، وعندنا ١٢٠٠ ناد جماهيري مشاركة في مختلف البطولات.

وتابع: بنعمل إعادة ضبط المصنع لإعادة منظومة الكرة المصرية ، والأندية الجماهيرية بتعاني من تحديات مالية مشاكل الأرض الانشاءات المحتاجة.

وواصل: في أندية عندها أزمات مع وزارة الزراعة والأوقاف، وسيكون هناك اجتماعات مع الأندية الجماهيرية.

وأكمل: نادي الإسماعيلي هو اسم كبير واحد المساهمين الأساسيين واللي بنيت عليها اساسيات الكرة المصرية.

واختتم: الوزير جوهر نبيل بادر بان يكون هناك اجتماع وده مكنش اول اجتماع ده كان رابع أو خامس اجتماع ، وكيان الاسماعيلي ليس هناك دمج ولا مساس بكياناته ، ودعم شركة الكرة بنادي الإسماعيلي من استثمار ولكن ليس النادي نفسه ، والهبوط لا مفر منه ومدعوم من جميع الأندية