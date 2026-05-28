بتر كامل للساق.. سمسم شهاب يعلن تطورات صادمة في حالة والدته الصحية

كشف المطرب سمسم شهاب عن خضوع والدته لعملية جراحية، موضحًا أن حالتها الصحية تستدعي المتابعة داخل الرعاية الطبية بعد إجراء العملية.

وقال سمسم شهاب عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” : “تم اجراء العملية الجراحية لوالدتى، والعملية عبارة عن بتر كامل للساق اليمنى، وهى الآن فى الرعاية، واتمنى من الله تعالى أن يشفيها وتعود الينا ليكون للحياة معنى وطعم”.

وأضاف: “اللهم اشفى كل مريض يارب العالمين، يارب يا أمى ما يحرمنيش من حضنك ولا دعواتك ولا يحرمنى صوتك وانتى بتنادى عليا، وحشنى صوتك اووووى، يارب تقومى بالسلامة يا امى يارب”.

وتفاعل عدد كبير من متابعيه مع المنشور، حيث حرصوا على الدعاء لوالدته بالشفاء العاجل، متمنين لها تمام التعافي والعودة إلى منزلها بصحة جيدة.