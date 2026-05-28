الجيش السوداني يحرز تقدمًا ويسيطر على عدة مناطق في إقليم النيل الأزرق

قال محمد إبراهيم مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الجيش السوداني استعاد عدداً من المناطق في إقليم النيل الأزرق، وتحديداً منطقة جيسان، إلى جانب مناطق قريبة كانت تسيطر عليها الدعم السريع، فضلاً عن منطقة الكرمك الحدودية، مشيراً إلى أن الجيش أحرز تقدماً ملحوظاً في هذا المحور.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التطورات الميدانية امتدت أيضاً إلى إقليم كردفان، وخاصة ولاية جنوب كردفان، حيث استعاد الجيش السوداني عدداً من المناطق، بالتزامن مع وصول تعزيزات كبيرة إلى المناطق القريبة من مدينة الدلنج التي كانت تتعرض لاستهداف يومي من الدعم السريع، مؤكداً أن الجيش أصبح يتواجد بصورة كبيرة في تلك المناطق.

وأوضح محمد إبراهيم أن الجيش السوداني واصل عملياته في إقليم دارفور، لا سيما في ولاية جنوب دارفور، حيث استهدف عدداً من مواقع الدعم السريع خلال الساعات المتأخرة من ليل أمس، لافتاً إلى أن الجيش بات منفتحاً على عدة محاور قتالية، خصوصاً في جنوب كردفان والنيل الأزرق جنوب شرقي السودان.