خيمت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان وفاة الإعلامية السعودية بشاير آل قبوص، خلال الساعات الماضية، وسط تفاعل واسع من متابعيها وعدد من الإعلاميين في السعودية.

وتعد بشاير آل قبوص من الوجوه الإعلامية التي برزت خلال السنوات الأخيرة، حيث درست الإعلام في جامعة البحرين، وحصلت على درجة البكالوريوس في تخصص الإذاعة والتلفزيون، قبل أن تبدأ مشوارها المهني في المجال الإعلامي وتلفت الأنظار بأسلوبها وحضورها في التغطيات الميدانية.

كما عُرفت بمتابعتها لعدد من القضايا التي شغلت الرأي العام، من بينها قضية «خاطفة الدمام»، والتي ساهمت تغطيتها الإعلامية لها في تصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي خلال تلك الفترة.

ووفق تقارير متداولة، لعبت بشاير آل قبوص دورًا بارزًا في متابعة تفاصيل القضية والكشف عن معلومات جديدة مرتبطة بها، ما جعلها تحظى باهتمام واسع داخل الوسط الإعلامي السعودي.