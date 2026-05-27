أيامه باتت معدودة.. كشف حساب توروب مع الأهلي

تصاعدت وتيرة الأمور بين إدارة النادي الأهلي والدانماركي ييس توروب المدير الفني للشياطين الحمر على خلفية أزمة رحيله الوشيك عن القلعة الحمراء.

ورفض الدانماركي ييس توروب الرحيل المجاني عن القلعة الحمراء في ظل رغبة النادي الأهلي فض الإرتباط مع الخواجة الدانماركي بعد موسم سئ للقلعة الحمراء.

المدرب الدانماركي لم يتوج منذ التعاقد معه لقيادة النادي الأهلي سوي بلقب يتيم فى كأس السوبر المصري.

أرقام في ولاية توروب

قاد الدانماركي ييس توروب النادي الأهلي في 33 مباراة منذ تسلمه مهمة قيادة الشياطين الحمر.

حقق المارد الأحمر تحت قيادة الدانماركي ييس توروب 15 انتصار في مختلف البطولات المحلية والقارية

9 تعادلات حصيلة النادي الأهلي مع الدانماركي ييس توروب في موسم كارثي.

9 هزائم مني بها فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة الخواجة توروب فى شتي المسابقات.

سجل نجوم الأهلي 43 هدفًا على مدار موسم كامل واستقبلت شباك الشياطين الحمر 32 هدفًا.

نجح الدانماركي ييس توروب في قيادة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لـ التتويج بـ لقب كأس السوبر المصري.

الحصيلة النهائية لـ قيادة الخواجة الدانماركي ييس توروب لـ النادي الأهلي الخروج من 4 بطولات قارية ومحلية وهي: كأس مصر وكأس الرابطة المحترفة والدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.