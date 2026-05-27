خالد الغندور يسخر من «زيزو» بعد تتويج الزمالك بالدوري

شارك الإعلامي خالد الغندور منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور: "في بداية الموسم كان فيه تقديمات للاعبين الجدد في كل ناد منهم مثلا زيزو وعدي الدباغ وبيزيرا وكانت خناقة علي مين أفضل تقديمة لاعب والأكثر مشاهدة وكمان التقديمة جابت فلوس أد إيه ولكن في النهاية اعتقد كل ده مالوش قيمة وعدي وبيزيرا تصدروا الدوري ولم يتصدروا التقديمة".

اللقب الـ 15

توّج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة.

ونجح الزمالك في حسم اللقب بعد ما رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة.