منتخب مصر للناشئين يختتم استعداداته لمواجهة تنزانيا في نصف نهائي أمم أفريقيا

يختتم منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة منتخب تنزانيا، في المباراة المرتقبة التي تجمع المنتخبين غدًا الخميس ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين المقامة حاليًا في المغرب.

ويسعى منتخب مصر لمواصلة عروضه القوية في البطولة، وحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، من أجل الاقتراب خطوة جديدة من التتويج باللقب القاري.

موعد مباراة مصر وتنزانيا

ومن المقرّر أن تقام مباراة مصر وتنزانيا غدًا الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة المصرية، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه الفراعنة الصغار خلال مشوار البطولة.

مشوار منتخب مصر في البطولة

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى الدور نصف النهائي بعدما قدم واحدة من أقوى مبارياته بالبطولة، وحقق فوزًا كبيرًا على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 4-1 في الدور ربع النهائي، ليؤكد أحقيته بالتواجد بين كبار القارة.

وظهر لاعبو منتخب مصر بمستوى مميز على المستويين الفني والبدني، وسط إشادة كبيرة بالأداء الجماعي والروح القتالية التي ظهر بها الفريق طوال البطولة.

على الجانب الآخر، حجز منتخب تنزانيا مقعده في نصف النهائي بعد مواجهة مثيرة أمام منتخب الجزائر، انتهت بالتعادل 3-3 في الوقت الأصلي، قبل أن يحسم المنتخب التنزاني بطاقة التأهل بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

ويطمح منتخب تنزانيا لمواصلة مفاجآته في البطولة، بينما يدخل منتخب مصر اللقاء بطموحات كبيرة من أجل استكمال المشوار نحو منصة التتويج.