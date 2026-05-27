الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

في العيد.. 3 طرق سحرية لتنظيف الممبارة بدون زفارة ولا مجهود

حيل سحرية لتنظيف الممبار بسرعة
آية التيجي

مع اقتراب ذبح الأضاحي في عيد الأضحى المبارك، تبدأ ربات البيوت في التحضير لأشهى أطباق اللحوم والأكلات الشعبية، ويأتي “الممبار” على رأس الأطباق المفضلة لدى كثير من الأسر المصرية، لكن تبقى عملية تنظيفه من أكثر المهام المرهقة التي تسبب القلق للكثيرات بسبب الرائحة القوية وصعوبة التنظيف.

حيل سحرية لتنظيف الممبار بسرعة قبل عيد الأضحى

وفي هذا السياق، كشفت الشيف هند جمال عن مجموعة من الحيل السريعة والفعالة التي تساعد في تنظيف الممبار بسهولة والتخلص من الزفارة والدهون العالقة دون مجهود كبير، للحصول على مذاق شهي ونظيف على سفرة العيد.

ـ قلب الممبار في ثوانٍ بدون تعب

وتعاني بعض السيدات من استهلاك وقت طويل أثناء قلب الممبار لتنظيفه من الداخل، لكن يمكن إنجاز المهمة بسهولة من خلال إدخال إصبع السبابة في طرف الممبار، ثم استخدام ملعقة خشبية لسحب الطرف الآخر، ليتم قلبه بالكامل خلال ثوانٍ معدودة، وهي طريقة توفر الكثير من الوقت والمجهود خاصة عند تجهيز كميات كبيرة في العيد.

ـ خلطة الملح والدقيق والليمون للتخلص من الزفارة:
بعد قلب الممبار، تأتي خطوة التنظيف الأساسية، وينصح باستخدام خليط بسيط مكوّن من:
ملعقة كبيرة ملح
ملعقة كبيرة دقيق
عصير ليمونة
ويتم فرك الممبار جيدًا بالخليط لمدة دقيقتين، ثم شطفه بالماء البارد، حيث تساعد هذه الطريقة على إزالة الدهون والرائحة غير المرغوب فيها، مع منح الممبار ملمسًا نظيفًا وطعمًا أفضل بعد الطهي.

ـ خل وورق لورا.. السر النهائي للتعقيم والرائحة النظيفة:
لضمان التخلص الكامل من أي روائح عالقة، يمكن غلي كمية من الماء مع القليل من الخل وورق اللورا، ثم وضع الممبار لمدة دقيقة واحدة فقط قبل الطهي، وهي خطوة تساعد على تعقيمه ومنحه رائحة مقبولة وملمسًا أنظف.

نصائح مهمة قبل طهي الممبار

وينصح خبراء الطهي بعدم ترك الممبار لفترات طويلة دون تنظيف، مع ضرورة حفظه في الثلاجة بطريقة صحيحة، بالإضافة إلى استخدام التوابل المناسبة أثناء الحشو والطهي للحصول على أفضل نكهة ممكنة خلال أيام العيد.

لعزومات عيد الأضحى 2026 .. تتبيلة الريش المشوية مثل المطاعم

