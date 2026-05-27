خطأ شائع في عيد الأضحى يُسبّب عسر الهضم فورًا .. احذر من ارتكابه

آية التيجي

يُعاني كثير من الأشخاص من مشكلات هضمية بعد تناول اللحوم الحمراء، خاصة خلال عيد الأضحى والمناسبات التي يزداد فيها استهلاك اللحوم، حيث تظهر أعراض مثل الانتفاخ وآلام المعدة والإسهال والشعور بالثقل بعد الأكل.

لماذا تسبّب اللحوم الحمراء ألم المعدة؟

وبحسب تقرير طبي نشره int.livhospital، فإن اللحوم الحمراء قد تفرض عبئًا كبيرًا على الجهاز الهضمي بسبب تركيبها الغني بالبروتينات والدهون المشبعة، وهو ما يجعل هضمها أكثر صعوبة لدى بعض الأشخاص، وذلك بسبب:

ـ البروتينات الثقيلة في اللحوم الحمراء ترهق المعدة:

وأوضح الأطباء أن اللحوم الحمراء تحتوي على ألياف وبروتينات كثيفة تحتاج إلى كميات كبيرة من أحماض المعدة والإنزيمات الهاضمة حتى يتم تكسيرها بشكل صحيح.

وفي حال عدم إفراز المعدة ما يكفي من الإنزيمات، قد تبقى أجزاء من الطعام غير مهضومة، ما يؤدي إلى:
ألم المعدة
الانتفاخ
التقلصات
الشعور بعدم الراحة بعد الأكل.

ـ الدهون المشبعة تبطئ عملية الهضم:
وأشار التقرير إلى أن الدهون الموجودة في اللحوم الحمراء تحفز إفراز هرمون يسمى “CCK”، وهو هرمون يؤدي إلى إبطاء حركة المعدة وإفراغ الطعام.

وهذا ما يفسر شعور البعض بـ:
التخمة
الثقل
الحموضة
اضطرابات الهضم بعد تناول اللحوم الدسمة
وينصح الخبراء باختيار القطع قليلة الدهون لتقليل هذه الأعراض.

ـ نقص الألياف يزيد الإمساك وآلام البطن:
من الأسباب المهمة أيضًا أن اللحوم الحمراء لا تحتوي على ألياف غذائية، وهو ما قد يؤدي إلى بطء حركة الأمعاء، خاصة عند تناول كميات كبيرة منها دون خضروات أو أطعمة غنية بالألياف.

وقد يسبب ذلك:
الإمساك
تقلصات أسفل البطن
اضطرابات الهضم
الشعور بالانتفاخ

ـ اللحوم الحمراء قد تؤثر على بكتيريا الأمعاء:
وأكد التقرير أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء قد يغير توازن البكتيريا النافعة داخل الأمعاء، مما قد يؤدي إلى التهابات واضطرابات هضمية لدى بعض الأشخاص.

كما ربطت بعض الدراسات بين كثرة تناول اللحوم الحمراء وزيادة خطر الإصابة ببعض مشكلات الجهاز الهضمي مثل التهاب الرتج.

متى تكون أعراض هضم اللحوم الحمراء خطيرة؟

ويُحذّر الأطباء من تجاهل بعض الأعراض التي قد تشير إلى مشكلة صحية تستدعي مراجعة الطبيب، ومنها:
ألم شديد ومتكرّر بعد تناول اللحوم
إسهال مستمر
قيء أو غثيان متكرر
فقدان الوزن
ظهور دم في البراز

نصائح لتقليل مشاكل هضم اللحوم الحمراء

ـ تناول كميات معتدلة من اللحوم
ـ اختيار اللحوم قليلة الدهون
ـ إضافة الخضروات والسلطة مع الوجبة
ـ مضغ الطعام ببطء
ـ تجنب الإفراط في الأكل خلال العيد
ـ شرب كمية كافية من الماء

