إصابة نيمار تربك حسابات البرازيل قبل مواجهة مصر استعدادًا لكأس العالم 2026

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن تصاعد القلق داخل منتخب البرازيل بشأن الحالة البدنية للنجم نيمار دا سيلفا، قبل أيام قليلة من المواجهتين الوديتين أمام بنما ومصر استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ووفقًا لما ذكرته شبكة «تي إن تي سبورتس» البرازيلية، فإن الإصابة التي يعاني منها نيمار في عضلة الساق تبدو أكثر خطورة مما كان متوقعًا في البداية، بعدما جرى التعامل معها في أول الأمر باعتبارها مجرد إجهاد عضلي بسيط.

نيمار مهدد بالغياب أمام مصر

وأضافت التقارير أن قائد منتخب البرازيل بات مهددًا بالغياب عن المباراتين الوديتين أمام بنما يوم 31 مايو الجاري على ملعب ماراكانا، ثم مواجهة منتخب مصر يوم 5 يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الاستعدادات الأخيرة للمونديال.

ومن المنتظر أن يخضع نيمار لفحوصات طبية دقيقة خلال الساعات المقبلة داخل مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بالتزامن مع تجمع لاعبي المنتخب، من أجل تحديد حجم الإصابة بشكل نهائي وحسم موقفه من المشاركة.

وأشارت التقارير إلى أن الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي يترقب نتائج الفحوصات بحذر شديد، خاصة أن نيمار يُعد أحد أهم عناصر السامبا قبل انطلاق كأس العالم، في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

كما سيخضع نيمار لفحوصات إضافية فور وصوله إلى معسكر المنتخب في «جرانجا كوماري»، من أجل متابعة تطورات حالته ووضع البرنامج العلاجي والتأهيلي المناسب.

ويستعد منتخب البرازيل لخوض بطولة كأس العالم 2026 وسط طموحات كبيرة لاستعادة اللقب الغائب منذ مونديال 2002، بينما يترقب منتخب مصر موقف نيمار قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبين في البروفة الأخيرة قبل انطلاق البطولة العالمية.