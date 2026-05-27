أبرزهم محمد صلاح .. يوفنتوس يتحرّك لخطف 3 نجوم من ليفربول

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي بقوة في سباق التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، بعد نهاية رحلته التاريخية مع ليفربول، وسط تمسك واضح من المدرب لوتشيانو سباليتي بضم قائد منتخب مصر خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وودّع محمد صلاح جماهير ليفربول عقب مسيرة استمرت تسع سنوات داخل ملعب «آنفيلد»، حقق خلالها أرقامًا وإنجازات استثنائية جعلته أحد أساطير النادي الإنجليزي، ليصبح اللاعب متاحًا الآن للانتقال مجانًا بعد انتهاء عقده.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن سباليتي يعتبر محمد صلاح الهدف الأهم في مشروع يوفنتوس الجديد، حيث يسعى المدرب الإيطالي لإعادة التعاون مع النجم المصري بعد تجربتهما الناجحة سويًا في روما.

وكان “صلاح” قد تألق بشكل لافت تحت قيادة سباليتي خلال موسم 2016-2017، وهو الموسم الذي ساهم في انتقاله لاحقًا إلى ليفربول، ليبدأ بعدها رحلته الذهبية في الدوري الإنجليزي.

ووفقًا لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، فإن إدارة يوفنتوس بدأت بالفعل دراسة التحرك الرسمي لإقناع صلاح بالانتقال إلى «السيدة العجوز»، في ظل رغبة المدرب القوية في بناء فريق قادر على استعادة الهيمنة محليًا والعودة بقوة أوروبيًا.

ثلاثي ليفربول على رادار يوفنتوس

ولم يتوقف اهتمام يوفنتوس عند محمد صلاح فقط، بل يمتد أيضًا إلى الثنائي أليسون بيكر وأندي روبرتسون، بعدما أصبح الثلاثي خارج حسابات ليفربول للموسم الجديد.

ويأمل سباليتي في استغلال العلاقة القوية التي تربطه بصلاح لإقناعه بخوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي، خاصة مع اقتراب يوفنتوس من إعادة هيكلة الفريق بعد موسم شهد الكثير من التقلبات.

كما ترى إدارة النادي الإيطالي أن وجود أسماء بحجم صلاح وأليسون قد يمنح الفريق دفعة فنية وتسويقية كبيرة قبل انطلاق الموسم المقبل.

ورغم ارتباط اسم محمد صلاح بعدة عروض من الدوري السعودي وبعض الأندية الأوروبية، فإن مستقبل النجم المصري لا يزال غامضًا حتى الآن، في انتظار حسم وجهته المقبلة خلال الأسابيع القادمة.

ويبقى اسم يوفنتوس من أبرز الأندية التي تسعى بقوة لحسم الصفقة، خاصة مع اقتناع سباليتي الكامل بأن صلاح قادر على صناعة الفارق وإعادة الفريق إلى منصات التتويج من جديد.