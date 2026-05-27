يسرا توجّه رسالة مؤثرة لـ محمد صلاح بعد رحيله من ليفربول .. ماذا قالت؟

ودّع محمد صلاح جماهير ليفربول عقب مسيرة استمرت تسع سنوات داخل ملعب «آنفيلد»، حقق خلالها أرقامًا وإنجازات استثنائية جعلته أحد أساطير النادي الإنجليزي، ليصبح اللاعب متاحًا الآن للانتقال مجانًا بعد انتهاء عقده.

ووجهت الفنانة يسرا رسالة مؤثرة للاعب محمد صلاح، عقب انتهاء رحلته مع ليفربول، وكتبت: "بعيدًا عن كل النجاحات والأرقام والإنجازات اللي العالم كله شايفها، أنا حابة أقول لك إن أكثر شيء مميز فيك هو شخصك الطيب الجميل … إنك فريد واستثنائي فعلًا، بموهبة كبيرة، لكن بقلب أكبر، وبحضور يخلي أي حد يعرفك يفتخر بيك أكتر".

وتابع: “رحلتك مع ليفربول كانت رحلة عظيمة بكل معنى الكلمة، مش بس لأنك صنعت فيها تاريخ، لكن لأنك كنت دايمًا مثال يُحتذى به في الالتزام، في الاحترام، وفي إن النجاح الحقيقي عمره ما غيّر في أصلك ولا في تواضعك”.

وأضافت: “أنت مش بس مصدر فخر لمصر، أنت واحد من رموزها اللي بنعتز بيهم بجد… وكل خطوة نجحت فيها كانت فرحة لناس كتير، وأنا واحدة منهم”.

واختتمت: “ببارك لك على انتهاء فصل مهم واستثنائي من رحلتك، ومتأكدة إن اللي جاي هيكون أجمل وأكبر، لأن الناس اللي زيك ما بتقفش عند محطة… هي دايمًا بتكمل وتبهر. ربنا يوفقك في كل خطوة جاية، ويفضل نجاحك دايمًا على قد تعبك وقلبك الجميل. بنحبك يا مو”.