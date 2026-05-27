رقم ١ في مصر.. عزيز الشافعي يحتفي بنجاح بحرية

احتفل الشاعر والملحن عزيز الشافعى، بنجاح أغنية بحرية التى تجمع بين شيرين عبد الوهاب ومحمد حماقى.

وكتب الشافعى عبر حسابه على انستجرام: «شكرا للجمهور المحترم.. بحرية رقم 1 يوتيوب مصر ورقم 7 يوتيوب العالم بعد 24 ساعه، عيد أضحى مبارك ».

تفاصيل أغنية بحرية لشيرين عبد الوهاب ومحمد حماقي

جاءت أغنية «بحرية» بإيقاع موسيقي هادئ وطابع رومانسي مبهج، وهو ما انعكس بوضوح على الكلمات التي حملت أجواء خفيفة ومشاعر عاطفية قريبة من الجمهور، خاصة مع الأداء المتناغم بين الثنائي، الذي أضاف للأغنية حالة خاصة من الحيوية والدفء.

وتعد الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، بينما تولى مهمة التوزيع الموسيقي توما، ليخرج العمل بصورة موسيقية متكاملة لاقت إعجاب قطاع واسع من المتابعين على مواقع التواصل ومنصات الاستماع المختلفة.