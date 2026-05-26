بـ 5 جنيهات.. أرخص خروجة لعيد الأضحى

يبحث المواطنون عن ارخص خروجه لعيد الاضحي، وخاصه الحدائق العامة والمتنزهات في مختلف المحافظات قبيل عيد الأضحى المبارك، في ظل بحث الأسر عن أماكن خروج اقتصادية تجمع بين الترفيه وقضاء أوقات ممتعة بأقل التكاليف، خاصة مع تفضيل عدد كبير من العائلات قضاء عطلة العيد داخل العاصمة بدلا من السفر.

أماكن خروج اقتصادية بعيد الاضحي

أسعار تذاكر الحدائق والمتنزهات خلال عيد الأضحى 2026

وأعلنت الجهات المعنية التابعة لوزارات التنمية المحلية والبيئة والري، إلى جانب محافظة القاهرة، استعداداتها لاستقبال الزوار خلال إجازة العيد، من خلال تحديد مواعيد العمل الرسمية وتنظيم حركة الدخول للحدائق والمتنزهات، لتقليل التكدس وتسهيل استقبال المواطنين.

وتبدأ مواعيد العمل اليومية لمعظم الحدائق من الساعة 8 صباحا وحتى 11 مساء طوال أيام عيد الأضحى، مع توفير خدمات أمنية وتنظيمية وفرق نظافة لضمان راحة الزوار والحفاظ على سلامة المتنزهات.

إجراءات تنظيم دخول الحدائق

وشددت إدارات الحدائق على منع إدخال المواد الخطرة أو استخدام المواقد والبوتاجازات المحمولة داخل المتنزهات، مع السماح باصطحاب الوجبات والمشروبات الشخصية، إلى جانب تخصيص فرق للطوارئ والأمن الداخلي للتعامل مع أي مواقف طارئة وتنظيم حركة الزوار داخل المساحات الخضراء.

قائمة أسعار تذاكر الحدائق والمتنزهات

الحديقة الدولية بمدينة نصر: 20 جنيها للفرد.

حدائق المنتزه بالإسكندرية: 25 جنيها للفرد.

حديقة الأزهر: 60 جنيها للبالغين و40 جنيها للأطفال.

حدائق القناطر الخيرية: من 10 إلى 20 جنيها للفرد.

الحديقة اليابانية بحلوان: 15 جنيها للفرد.

حديقتا الأندلس والحرية بالزمالك: من 10 إلى 20 جنيها.

محمية وادي الريان بالفيوم: 10 جنيهات للمصريين و5 جنيهات للطلاب.

كما يستقبل المتحف القومي للحضارة المصرية الزوار يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء، بأسعار تبدأ من 40 جنيها للطلاب و80 جنيها للمصريين، بينما تبلغ قيمة التذكرة للأجانب 500 جنيه.

أفضل أماكن الخروج الاقتصادية في القاهرة

حديقة الأسماك

واحدة من أشهر الحدائق التاريخية بالقاهرة، وتتميز بتصميماتها المستوحاة من الشعاب المرجانية، وتبلغ قيمة التذكرة 5 جنيهات للفرد.

حديقة قصر عابدين

أصبحت من الوجهات المفضلة لسكان وسط القاهرة بفضل موقعها المميز أمام قصر عابدين، وسعر الدخول 5 جنيهات.

حديقة الأزهر

تعد من أكبر الحدائق المفتوحة بالقاهرة، وتتميز بإطلالتها على القاهرة التاريخية، إلى جانب المطاعم والكافيهات والمسطحات الخضراء الواسعة، وتبلغ قيمة التذكرة 40 جنيها.

حديقة العبور

تقع في الزمالك وتوفر إطلالة مباشرة على النيل، مقابل 20 جنيها للفرد.

حديقة الأندلس

تعد من أبرز الحدائق التاريخية بالقاهرة، وتتميز بتصميمها الأندلسي وموقعها المميز بجوار دار الأوبرا وكوبري قصر النيل، فيما تبلغ قيمة التذكرة 5 جنيهات فقط.

حديقة الحرية

تقع بمنطقة الزمالك وتوفر أجواء هادئة وسط المساحات الخضراء، وسعر التذكرة 20 جنيها.

الحديقة اليابانية

تتميز بالطابع الياباني الفريد وتعد من أبرز الوجهات العائلية في حلوان، وسعر التذكرة 10 جنيهات.

حديقة الفنون بالمنيل

توفر تجربة تجمع بين الطبيعة والفنون بإطلالة مميزة على النيل، وسعر التذكرة 10 جنيهات.

حديقة الطفل

تعد من أفضل الأماكن المناسبة للعائلات والأطفال، لما تضمه من ألعاب وأنشطة ترفيهية متنوعة، مقابل 20 جنيها للفرد.

وتواصل الحدائق والمتنزهات استقبال المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى وسط استعدادات مكثفة من الجهات المعنية، لتوفير أجواء ترفيهية آمنة ومنظمة تناسب مختلف الفئات وتمنح الأسر فرصة للاستمتاع بعطلة العيد بأقل التكاليف.