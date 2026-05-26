أمريكا تُشيد بقرار مصر رفع أسعار القمح: خطوة ذكية لتعزيز الأمن الغذائي وسط التوترات الإقليمية

أشادت وزارة الزراعة الأمريكية، في تقريرها الصادر في مايو 2026، بالقرار الوزاري رقم 62 لعام 2026، الذي رفع أسعار شراء القمح لموسم 2026، مؤكدة أنها تمثل زيادة كبيرة عن الأسعار التي حُددت بموجب القرار الوزاري رقم 58 (المنشور في 1 أبريل الماضي).

رفع الحكومة المصرية أسعار شراء القمح المحلي سيساهم في تعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية

أشار التقرير إلى أن رفع الحكومة المصرية أسعار شراء القمح المحلي سيساهم في تعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي في ظل عدم الاستقرار الإقليمي الناجم عن الصراع مع إيران، حيث أن ارتفاع الأسعار يحفز على توسيع زراعة القمح وزيادة المبيعات للمشترين الحكوميين، كما أن سياسة الدفع السريع للموردين والمزارعين في غضون 48 ساعة من تسليم المحصول تعكس التزام الحكومة بدعم المزارعين وتشجيعهم على توريد المحصول لتعزيز مستويات الإنتاج.

أيضًا أوضح التقرير أن موسم شراء القمح يمتد عادةً من منتصف أبريل إلى منتصف أغسطس، مما يتيح للمزارعين فترة أطول لتسليم محاصيلهم. وقد أنشأت الدولة أكثر من 400 نقطة استلام، بما في ذلك صوامع حديثة ومستودعات تخزين ومراكز تجميع لتبسيط إجراءات التسليم، والحد من الازدحام، وضمان معالجة فعالة للقمح المنتج محليًا.

