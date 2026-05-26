قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استبعاد محمد القلاجي.. ننشر شروط مسابقة دولة التلاوة 2
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحي
هل تغيب جنينة الحيوان عن احتفالات عيد الأضحى 2026؟.. مصادر تكشف الموقف
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يتحرك بقوات كبيرة في جنوب لبنان ويسيطر على مواقع استراتيجية
من عرفات.. الخطيب يؤدي مناسك الحج بصحبة عمرو الليثي
بتكلفة بلغت 21 مليون جنيه.. التنمية المحلية تعلن تشغيل مجزر «كلح الجبل» بإدفو بطاقة 20 رأس ماشية في الساعة
سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء
واشنطن تؤكد التزامها العميق برسالة الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين
موعد صلاة عيد الأضحى 2026.. هنصلي الساعة كام؟
قفزة عالمية.. كيف تحولت القاهرة إلى عاصمة السيارات الذكية في إفريقيا؟
نفرة الحجاج إلى مزدلفة عبر أطول ممر مشاة في العالم
إعلام عبري: أي اتفاق مع إيران لن يغير انتشار الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صراع اليورانيوم.. ما وراء اتفاق هرمز يكشف معركة النفوذ والسيطرة القادمة

مفاوضات النووي وهرمز.. هل تنجح واشنطن وطهران في تجنب الانفجار الكبير؟
مفاوضات النووي وهرمز.. هل تنجح واشنطن وطهران في تجنب الانفجار الكبير؟
ياسمين القصاص

 أعلن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا بشكل مبدئي إلى اتفاق يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، في خطوة قد تمثل انفراجة مهمة للأزمة المتصاعدة في المنطقة، وبحسب ما نقلته صحيفة التليجراف البريطانية، فإن هناك حالة من التفاؤل بإمكانية أن يسهم هذا الاتفاق في إعادة الاستقرار إلى الشرق الأوسط واحتواء أزمة الطاقة العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب الأخيرة.

ورغم التوصل إلى إطار تفاهم عام بين الجانبين، فإن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى المصادقة النهائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، وفي هذا السياق، أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية إتمام الاتفاق خلال وقت قريب، ربما مع بداية يوم الاثنين، مشددا في الوقت نفسه على أن لإسرائيل الحق الكامل في الدفاع عن نفسها في حال تعرضها لأي هجمات.

وقال روبيو، خلال تصريحات أدلى بها من العاصمة الهندية نيودلهي، إن الإدارة الأمريكية كانت تتوقع صدور تطورات إيجابية، لكنه دعا إلى عدم المبالغة في تفسير المؤشرات الحالية، موضحا أن ما تم التوصل إليه حتى الآن يمثل "اتفاقا متينا  للغاية" فيما يتعلق بضمان إعادة فتح المضائق البحرية الحيوية.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن الاتفاق يحظى بدعم واسع من دول الخليج، مؤكدا أن جميع الدول التي أجرت واشنطن مشاورات معها ترى أن هذا التفاهم لا يعد خيارا منطقيا فقط، بل يمثل أيضا المسار الأفضل لتحقيق الاستقرار العالمي وحماية الاقتصاد الدولي من تداعيات التصعيد العسكري.

في المقابل، أكدت إيران أن عددا من التفاصيل الجوهرية لا يزال محل نقاش بين الطرفين، مشيرة إلى أن الاتفاق المطروح حتى الآن يمكن التراجع عنه أو إلغاؤه في أي لحظة إذا تعثرت المفاوضات، كما صرح ترامب بأن المفاوضات لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي ملزم.

ووفقا لما أوردته صحيفة التليجراف، فمن المتوقع أن يأتي الاتفاق في صورة مذكرة تفاهم مؤقتة تمنح الولايات المتحدة وإيران مهلة إضافية تمتد إلى 60 يوما، بهدف استكمال التفاوض حول اتفاق نهائي يتناول مستقبل البرنامج النووي الإيراني، في حين لا تشمل المباحثات الحالية برنامج الصواريخ الإيراني.

ومن المنتظر أن تلتزم طهران، بموجب التفاهم المقترح، بعدم السعي إلى امتلاك أسلحة نووية، إلى جانب الدخول في مفاوضات تتعلق بتعليق برنامج تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، كما ستقوم إيران بتسليم مخزونها من اليورانيوم شبه المخصب، رغم أن آليات التسليم والجدول الزمني الخاص بهذه الخطوة لم يتم حسمهما حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن جولات التفاوض المقبلة ستركز بصورة أساسية على كيفية التخلص من مخزون اليورانيوم الإيراني، إضافة إلى معالجة مستقبل برنامج التخصيب النووي، وتسعى الولايات المتحدة إلى فرض تجميد طويل الأمد يمتد إلى نحو 20 عاما، بينما تدفع إيران باتجاه فترة تجميد أقصر بكثير.

ورأت التليجراف أن مذكرة التفاهم، رغم أنها لا ترقى إلى مستوى اتفاق نهائي شامل، فإنها قد تسهم في تهدئة التوترات الإقليمية وتحقيق قدر من الاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل الاضطرابات التي شهدتها أسواق النفط العالمية منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير. كما توقعت الصحيفة أن تشهد أسواق الطاقة انتعاشا نسبيا وانخفاضا في حدة التقلبات إذا تم تطبيق بنود المذكرة بصورة فعلية.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية، إن جوهر التفاوض الحقيقي بين واشنطن وطهران ليس فقط "وقف الحرب" او "تخفيف العقوبات" بل السؤال الاخطر: من يسيطر على اليورانيوم الإيرانىى المخصب؟...لكن النقطة الاخطر هنا هي هان واشنطن تريد عمليا "نزع القدرة النووية الكامنة" من إيران وليس فقط تجميدها ترامب نفسه لمح الى ان اليورانيوم ابلايراني قد ينقل الى الولايات المتحدة او يتم تدميره  وقال ان واشنطن "لن تسمح لإيران بالاحتفاظ بهذا المخزون".  

وأضاف الزغبي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "واعتقد من وجهة نظرى ان  هذا الملف حساس جدا؟ لأن اليورانيوم المخصب بنسبة مرتفعة يمثل زمن الاختراق النووى، واي ان امتلاك ايران لكميات كبيرة منه يعنى انها تستطيع   نظريا  الاقتراب سريعا من انتاج سلاح نووى اذا قررت ذلك سياسيا،
وبالتالى فان ما يحدث الان يشبه "نسخة مطورة" من الاتفاق النووى 2015  لكن بفارق كبير".

وأشار: "اتفاق 2015 كان يسمح لايران بتخصيب محدود تحت رقابة دولية  اما الطرح الحالى يبدو أقرب إلى صفر تخصيب فعلى، واخراج المواد الحساسة خارج إيران وهذا تطور ضخم جدا فى سقف المطالب الأمريكية، وبالتالى هناك هناك 3 سيناريوعهات من الممكن ان يتحقق احداهما خلال الفترة المقبلة نقل اليورانيوم إلى دولة وسيطة مثل روسيا وهذا السيناريو طرح بالفعل لتخفيف التوتر".

وتابع: "تجميد البرنامج موءقتا مقابل رفع جزئى للعقوبات وهذا ماعرضة ترامب تجميد لمدة 20 عام ولكن المعضلة هل توافق ايران ؟؟؟ من وجهة نظرى اعتقد ستوافق علنا ولكن فى الخفاء سيتم استكمال برنامجها النووى 
الثالث ... رفض إيراني نهائي إذا اعتبرت طهران أن الاتفاق يعني استسلام  استراتيجى".

واختتم: "من وجهة نظرى ان الملف لم يعد نووويا فقط  بل اصبح مرتبط بـ
أمن مضيق هرمز وصادرات النفط والتموضع الأمريكي في الخليج وهنا تكمن المشكلة المستقبلية فى " شرعنة العسكرة " للولايات المتحدة الامريكية فى البقاء وحكومة وادارة مضيق هوروموز و ايضا مستقبل العلاقة الإيرانية الروسية والصينية.. ولذلك اى اتفاق هنا لن يكون " تقنيا"  بل اعادة رسم لتوازن القوة فى الشرق الأوسط كله ورسم جديد لمخططك تقسيم الشرق الأوسط والسيطرة على الممرات الملاحية فى المنطقة العربية وكذلك النفط العربى ويعيد التاريخ نفسة مثلما فعلت الولايات المتحدة فى حربها فى العراق 2003".

الولايات المتحدة ترامب دونالد ترامب مضيق هرمز إيران هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة

أفضل سورة للرزق السريع يوم عرفة.. اقرأها الآن وانتظر الفرج العاجل

أدعية يوم عرفة

3 أدعية لا تفرط فيها يوم عرفة.. تمسك بها ورددها حتى المغرب

يوم عرفة

3 ذنوب لا يكفرها صيام يوم عرفة .. هؤلاء لا يغفر الله لهم معاصي سنتين

مباراة الزمالك وبيراميدز

في غياب الأهلي.. صدام مبكر بين الزمالك وبيراميدز بدوري الأبطال

منتخب مصر

الإصابة تهدد نجم المنتخب المصري من التواجد في كأس العالم

دعاء يوم عرفة مستجاب

دعاء عصر يوم عرفة مستجاب.. ردد 210 أدعية جامعة ترزقك من حيث لا تحتسب

بيزيرا

بيزيرا يتغزل فى نجم الاهلي: لاعب مختلف وإمكانياته عالية

ترشيحاتنا

مي عز الدين والإعلامية إسعاد يونس

مي عز الدين تتألق بفستان خمري أنيق في “صاحبة السعادة"

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يأكل الحاج لتجنب الإجهاد الحراري؟ وكيفية تجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟

صحة الشرقية

الشرقية تتصدر الجمهورية في المبادرات الرئاسية للأورام السرطانية ودعم صحة المرأة

بالصور

أفضل طرق لتخزين اللحوم بطريقة صحيحة.. للحفاظ على الطعم والجودة

أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم

طريقة تنظيف الكرشة وطهيها بشكل صحيح.. خطوات سهلة للتخلص من الرائحة والشوائب

طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي
طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي
طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن.. طعم المشويات الأصلية في البيت

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن
طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن
طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن

الأعياد تكشف توتر العلاقات الزوجية بشكل أكبر.. فكيف نتعامل معها؟

كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟
كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟
كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

المزيد