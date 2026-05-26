استبعاد محمد القلاجي.. ننشر شروط مسابقة دولة التلاوة 2
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

استبعاد محمد القلاجي.. ننشر شروط مسابقة دولة التلاوة 2

أحمد سعيد

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقديم للموسم الثاني لمسابقة دولة التلاوة والشروط، حيث تُقام المسابقة في إطار دعم ريادة مصر القرآنية، وإحياء المدرسة المصرية الأصيلة في التلاوة.

وأشارت الأوقاف، في بيانها عبر موقعها الرسمي، إلى أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب المتميزة في تلاوة القرآن الكريم من مختلف محافظات الجمهورية، وتقديم جيل جديد من القرّاء يجمع بين جودة الأداء وحسن الصوت وإتقان أحكام التلاوة، بما يعزز مكانة مصر بوصفها "دولة التلاوة".

يكر أنه تم استبعاد كل من شارك في الموسم الأول لمسابقة دولة التلاوة ومن وصل للمراحل النهائية من مسابقة دولة التلاوة 2 ويأتي ضمنهم القارئ محمد القلاجي، كما تم استبعاد الشيخ محمد أحمد حسن لوصول التصفيات النهائية.

فتح باب التقديم للموسم الثاني لمسابقة دولة التلاوة

فروع المسابقة:

  • فرع التجويد
  • فرع الترتيل

الجوائز:

  • مليون جنيه للمركز الأول في فرع التجويد
  • مليون جنيه للمركز الأول في فرع الترتيل

شروط المشاركة في مسابقة دلوة التلاوة 2

  • إجادة تامة لأحكام التجويد
  • الاشتراك في فرع واحد فقط (تجويد أو ترتيل)
  • ألا يكون المتقدم من القرّاء أو المبتهلين المعتمدين في الإذاعة
  • ألا يكون من قرّاء السور المعتمدين بوزارة الأوقاف
  • ألا يكون المتقدم قد وصل إلى نهائيات الموسم الأول من المسابقة

رابط التقديم لمسابقة دولة التلاوة 2

ولفت وزارة الأوقاف إلى أن المسابقة مفتوحة لجميع الأعمار من الأئمة وأصحاب الأصوات الحسنة في أنحاء الجمهورية على أن يكون آخر موعد للتسجيل بالمسابقة هو 30 يونيو المقبل.

لمن يرغب في التقديم يجرى الضغط على هذا الرابط : هنا 

يذكر أن فاز المتسابق محمد كامل قد فاز بالموسم الأول لبرنامج دولة التلاوة عن فرع التجويد بجائزة قيمتها مليون جنيه، وذلك خلال احتفال وزارة الأوقاف.

وكان أسدل الستار على الموسم الأول للبرنامج الأشهر خلال الفترة الماضية بإعلان نتيجة الفائزين بـ دولة التلاوة ، حيث تم منح مليون جنيه لكل فائز عن فرع التجويد وفرع الترتيل، بالإضافة إلى تصويت الجمهور. 

ووصل للنهائي خمسة متسابقين هم كما يلي "محمد أحمد حسن، وأشرف سيف، عن فرع الترتيل، وأحمد على ومحمد كامل ومحمد القلاجي" عن فرع التجويد، بالإضافة إلى جائزة تصويت الجمهور.

