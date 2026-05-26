12 ساعة واقف من غير كرسي.. منشور صادم عن فرد أمن داخل مول شهير يشعل السوشيال ميديا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا أثار حالة واسعة من الجدل والتفاعل، انتقدت خلاله سيدة ما وصفته بـ”ظروف العمل غير الإنسانية” لأحد أفراد الأمن داخل أحد فروع محال الملابس في مول شهير بمنطقة التجمع الخامس.

وأوضحت السيدة عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، أنها فوجئت بفرد أمن يقف على قدميه منذ التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً دون توفير مقعد أو السماح له بالجلوس طوال فترة عمله.

وأضافت أنها سألت مدير الفرع عن سبب عدم توفير كرسي لفرد الأمن، ليرد بحسب روايتها قائلًا: «لو جبنا له كرسي ممكن يقعد ويمسك الموبايل وما يركزش».

وأشارت إلى استيائها من هذه الممارسة، معتبرة أنها تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وحقوق العاملين، خاصة في ظل ساعات العمل الطويلة التي يتحملها العاملون في مثل هذه الوظائف.