توغلات إسرائيلية و100 غارة.. وتصدٍ قوي من حزب الله في جنوب لبنان

قال حزب الله إن مجاهديه تصدوا بالمسيرات والصواريخ لقوة إسرائيلية تقدمت باتجاه زوطر الشرقية بعد غارات وقصف مدفعي.

وأضاف حزب الله: “تم تدمير دبابة ميركافا بمسيرة وسط اشتباكات مستمرة مع قوة إسرائيلية تقدمت باتجاه بلدة زوطر الشرقية”.

ونفذ الاحتلال غارة إسرائيلية على بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

ووقع قصف إسرائيلي بقذائف حارقة على محيط بلدة شويا في قضاء حاصبيا.

ووجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان مدينة النبطية في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي: “هاجمنا أكثر من 100 هدف وبنية تحتية وعناصر لحزب الله في البقاع الليلة الماضية”.

وذكر: “استهداف أكثر من 90 مخزن أسلحة ومقرات ونقاط مراقبة لحزب الله”.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: “غارة في مشغرة أدت إلى مقتل عناصر من حزب الله بعد رصد نشاطهم وفق البيان الإسرائيلي”.

فيما أصابت مسيرة أخرى لحزب الله موقعا عسكريا في الجليل دون تفعيل الإنذارات.

وينفذ الجيش الإسرائيلي توغلا وينفذ اجتياحات شمال الخط الأصفر في جنوب لبنان للقضاء على مسيرات حزب الله.