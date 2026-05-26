منتخب روسيا.. تعرف على منافس مصر في بروفة قوية قبل السفر للمونديال

يواصل منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم، تحضيراته من أجل المشاركة في نهائيات النسخة رقم 23 لكأس العالم التي تقام في ضيافة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة ما بين 11 يونيو و19 يوليو هذا العام’ حيث يخوض ثالثة مبارياته في برنامج الإعداد أمام نظيره الروسي، مساء الخميس المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

(الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم) يستعرض تاريخ وحاضر المنتخب الملقب بـ (الدب الأبيض) على النحو التالي:

- يغيب المنتخب الروسي عن نهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بسبب العقوبة التي فرضها الاتحاد الدولي على نظيره الروسي في شهر فبراير 2022 بسبب الحرب على أوكرانيا.

- يحتل المنتخب الروسي المركز الـ 36 عالمياً والـ 17 أوروبيا في آخر تصنيف للاتحاد الدولي برصيد 1525.60 نقطة.

- خاض منتخب روسيا مباراتين في 26 و31 مارس الماضي أمام منتخب نيكاراجوا وتفوق (3 – 1) وتعادل في الثانية مع منتخب مالي (0 – 0).

- يفتقد "الدب الروسي" خلال هذا اللقاء حارسه الأول ماتفي سافونوف بسبب ارتباطه بمواجهة فريقه الفرنسي باريس سان جيرمان أمام أرسنال الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا في 30 مايو الحالي.

- يقود منتخب روسيا المدير الفني فاليري كاربن (57 سنة) منذ 26 يوليو 2021 ولعب الفريق معه 32 مباراة تفوق في 21 منها وتعادل في 9 وخسر مباراتين فقط وسجل 84 هدفاً مقابل 14 فقط في شباكه.

- كاربن أحد أبرز نجوم منتخب روسيا خلال الفترة من 1992 وحتى 2003 حيث خاض 72 مباراة دولية كلاعب وسط وسجل 17 هدفاً وشارك في كأسي العالم 1994 و2002.

- مع الأندية حقق فاليري كاربن العديد من النجاحات مع سسكا وسبارتاك ثنائي العاصمة موسكو، كما خاض مسيرة متميزة كمحترف في الثلاثي الإسباني ريال سوسييداد وفالنسيا وسلتا فيجو من 1994 وحتى 2005.

- يعتبر منتخب روسيا الخليفة الشرعي للاتحاد السوفيتي الذي صال وجال في كأس العالم وتأهل للمربع الذهبي في نسخة 1966 بإنجلترا ولم يخرج من الدور الأول خلال مشاركاته السبع إلا في بطولة 1990 بإيطاليا.

- ورغم هذا التاريخ الحافل لبطل النسخة الأولى لكأس أوروبا 1960 ووصيف نسخ 1964و1972 و1988 ’ لم يحقق منتخب روسيا النجاح المتوقع خلال أول ثلاث مشاركات له في المونديال وغادر من مرحلة المجموعات في نسخ 1994 و2002 و2014.

- عملاق شرق "القارة العجوز" تدارك هذه الإخفاقات في ظهوره الرابع على أرضه عام 2018 عندما تأهل لربع النهائي لأول مرة ’ بعد أن حل ثانياً في المجموعة الأولى من فوزين على السعودية (5 – 0) ومصر (3 – 1) مقابل خسارة (0 – 3) أمام منتخب أوروجواي متصدر هذه المجموعة.

- في الدور ثمن النهائي أطاح "أصحاب الأرض" بالمنتخب الإسباني بركلات الترجيح بعد التعادل (1 – 1) لكنه ودع البطولة بعدها أمام منتخب كرواتيا بخسارته بركلات الترجيح أيضاً بعد التعادل بهدف لمثله.

- خاض منتخب روسيا أول لقاء في كأس العالم في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لنهائيات 1994 أمام البرازيل وخسر بهدفين دون رد.

- أول فوز حققه منتخب روسيا جاء على حساب الكاميرون بنتيجة (6 -1) في ختام مباريات المجموعة الثانية في الولايات المتحدة 1994.

- أول هدف روسي في كأس العالم سجله المهاجم أوليج سالينكو في شباك الحارس السويدي توماس رافايلي وخسرت بلاده (1 – 3).

- النجم البرازيلي روماريو كان أول من زار الشباك الروسية عندما سجل هدف التقدم لبلاده في شباك الحارس ديميتري كارين في اللقاء الذي جمع المنتخبين في سان فرانسيسكو.

- حمل أكبر فوز روسي في النهائيات على الكاميرون رقماً قياسياً تاريخياً عندما سجل أوليج سالينكو خمسة أهداف في شباك الحارس الكاميروني جاك سونجو ورفع غلته لستة أهداف فاز بها بالحذاء الذهبي كهداف لبطولة 1994.