انضمام هيثم حسن إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا للمونديال

أعلن الناقد الرياضي أحمد جلال انضمام هيثم حسن، لاعب فريق ريال أوفييدو الإسباني، إلى معسكر الفراعنة التحضيري قبل السفر لخوض نهائيات كأس العالم المقرر انطلاقها في يونيو المقبل.

علي الجانب الاخر بدأ اسم هيثم حسن يفرض نفسه بقوة داخل النادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة بعدما كشفت مصادر داخل القلعة الحمراء عن وجود اللاعب ضمن الحسابات الفنية لتدعيم الفريق في المرحلة المقبلة وسط تحركات تهدف لإعادة تشكيل قائمة الأهلي بصفقات قادرة على استعادة الهيمنة المحلية والقارية.

ورغم أن المفاوضات الرسمية لم تبدأ حتى الآن فإن المؤشرات القادمة من النادي تؤكد أن جناح ريال أوفييدو أصبح أحد أبرز الأسماء المطروحة على طاولة الإدارة خاصة مع اقتراب اللاعب من مغادرة النادي الإسباني عقب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

اهتمام قديم يعود إلى الواجهة

بحسب مصادر مطلعة داخل الأهلي فإن اهتمام النادي بضم هيثم حسن ليس وليد اللحظة بل يعود إلى فترة تولي محمد رمضان منصب المدير الرياضي، حيث جرى التواصل مع اللاعب أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية.

لكن اللاعب فضل وقتها الاستمرار في رحلته الأوروبية على أمل تثبيت أقدامه في الكرة الإسبانية خاصة في ظل صغر سنه والإمكانات الفنية الكبيرة التي يمتلكها.