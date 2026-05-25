حكاية إيمان.. توجهت لزيارة أسرتها فعثروا على جثمانها في المقابر بالمنوفية.. ماذا حدث؟

خرجت إيمان من بيت زوجها في إحدي قري محافظة القليوبية لتزور أسرتها في قرية بالمنوفية، ولكنها ذهبت لشراء بعض المستلزمات المنزلية فعادت جثة هامدة بطلق ناري والفاعل مجهول.

مقتل سيدة في ظروف غامضة

تسيطر حالة من الحزن بين أبناء قرية ميت بره بمركز قويسنا في محافظة المنوفية عقب مقتل سيدة في ظروف غامضة اثناء تواجدها في القرية لزيارة أسرتها.

تفاصيل الواقعة

إيمان سيدة من قرية ميت بره متزوجة في إحدي قري مركز بنها في محافظة القليوبية وجاءت من أجل زيارة أسرتها وخرجت لتعود جثة هامدة بطلق ناري والفاعل مجهول.

وقالت والدة إيمان، أن نجلتها أم لطفلين متزوجة في مركز بنها وجاءت من أجل زيارتهم واثناء تواجدها بالقرية خرجت لشراء بعض المستلزمات بملابس المنزل.

فشل الاتصال بها وتغيبها

وأضافت الأم أنهم فوجئوا بتغيب نجلتهم وفقدان الاتصال بها حيث حاولوا الاتصال بها ولكن دون نتيجة.

وأوضحت الأم أنهم خرجوا جميعا للبحث عنها في أقسام الشرطة والمستشفيات ليجدوا جثمانها في مستشفي قويسنا متوفاة عقب إصابتها بطلق ناري.

وأكدت الأم أنه تم إخبارهم أنه تم العثور على نجلتهم مصابة بطلق ناري وملقاة في المقابر وتم نقلها لمستشفي قويسنا.

وتابعت الام بدموعها أن الفاعل ما زال مجهولا ولا يعرفون من قام بقتل نجلتهم وترك أطفال صغار في عمر الزهور دون أم، مناشدة بسرعة ضبط المتهم ومعاقبته ومعرفة السبب وراء قتل نجلتها بهذه الطريقة.

وكان قد تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة قويسنا بالعثور علي جثمان سيدة مصابة بطلق ناري في منطقة المقابر بقرية ميت بره.

بالانتقال تبين العثور علي السيدة وذلك عقب عودتها من القليوبية لزيارة أسرتها بالقرية.

وتكثف قوات أمن المنوفية من جهودها لكشف غموض العثور علي جثمان السيدة حيث يتم فحص كاميرات المراقبة لمعرفة ملابسات الواقعة.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

