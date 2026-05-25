أورمان الشرقية تنظم معرضا للملابس الجديدة للأسر الأولى بالرعاية بـ أولاد صقر

أكد أحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أنه في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية وإدخال بهجة العيد على قلوبهم، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وفي إطار التعاون المثمر بين مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية وجمعية الأورمان، تم تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 265 أسرة بقرى بمركز أولاد صقر، لتلبية احتياجاتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأشاد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية بالدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في مساندة جهود الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن المديرية تعمل بكامل طاقتها لتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام الجمعيات الأهلية النشطة للوصول بالدعم إلى مستحقيه في مختلف قرى ونجوع المحافظة.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المعرض شهد توزيع عدد كبير من قطع الملابس الجديدة التي تناسب مختلف الأعمار والأذواق، وتم التنظيم مع المراعاة التامة لكرامة المواطنين، حيث أتيحت الفرصة لكل أسرة لاختيار ما يناسبها بحرية تامة وبالمجان بشكل كامل.

وأوضح أن المعرض استهدف الأسر الأكثر احتياجًا في قرى قصاصين الازهار وعزبة درويش وعزبة محمد الصادق وعزبة السيد عوض وعزبة ابو زهران وعزبة الشوام وعزبة العرب ومنشأة الأمير وعزبة ابو سويلم بمركز أولاد صقر، والمسجلة ضمن قواعد بيانات التضامن الاجتماعي والمستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، وذلك بناءً على أبحاث ميدانية دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، وإدخال فرحة العيد على الأطفال والأهالي قبل أيام من بدء الأضحى المبارك.

يذكر أن تنظيم الأورمان لمعارض الملابس والأحذية يأتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة الشرقية من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.