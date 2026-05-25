القصة الكاملة للطفلة ملك صاحبة أزمة حبة الغلة السامة في الشرقية.. ماذا حدث؟

ماتت الطفلة الصغيرة ملك بنت محافظة الشرقية ، وسط جدل كبير حول السبب الحقيقي وراء تناولها حبة الغلة السامة التي أدت لموتها بعد أيام من إسعافها ومحاولة إنقاذها..

وفاة ملك

لقيت الطفلة "ملك" صاحبة أزمة حبة الغلة القاتلة في الواقعة التي أثارت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية بمحافظة الشرقية، مصرعها بعد أيام من مكوثها داخل العناية المركزة ومحاولة إنقاذها.

تفاصيل الواقعة

أكدت التحريات أن الطفلة لم تتناول قرص الغلة بتحريض من زميلتها، وما تردد بشأن إخبارها أن الحبة تساعد على زيادة الوزن لم يثبت صحته في التحقيقات.

تمر بظروف نفسية سيئة إلى جانب معاناتها من نحافة

وأوضحت التحريات أن الطفلة كانت تمر بظروف نفسية سيئة إلى جانب معاناتها من نحافة، ما دفعها لمحاولة إنهاء حياتها، حيث تناولت قرص الغلة المتواجد داخل منزل أسرتها.

والد ملك ينعيها

وقام والد الطفلة بنشر منشورا عبر صفحته علي مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه مع السلامة ياحبة عيوني في نعي منه لنجلته مطالباً بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.