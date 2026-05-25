فرج عامر: سفيان بن جديدة يفضل الأهلي رغم العروض الكبرى ويحلم باللعب في استاد الرعب

كشف المهندس فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن رغبة المغربي الدولي سفيان بن جديدة، لاعب المغرب الفاسي، في الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأكد فرج عامر أن اللاعب يمتلك عدة عروض من أندية مختلفة، في ظل تألقه اللافت مع فريقه المغربي، مشيرًا إلى أن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 3 ملايين يورو.

وأضاف أن عرض الأهلي، الذي تصل قيمته إلى 2.5 مليون دولار، ليس الأعلى بين العروض المقدمة للاعب، إلا أن سفيان بن جديدة أبدى رغبة واضحة في ارتداء قميص الأهلي وخوض تجربة اللعب داخل استاد القاهرة.

وأوضح فرج عامر أن اللاعب يرى في استاد القاهرة “استاد الرعب”، ويتطلع لخوض المباريات وسط جماهير الأهلي الكبيرة، وهو ما جعله يضع القلعة الحمراء على رأس أولوياته رغم الإغراءات المالية الأخرى