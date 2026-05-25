حسام عبدالمجيد على رادار أوروبا.. هل يرحل مدافع الزمالك في الصيف؟

يترقب مسؤولو الزمالك وصول عروض رسمية تخص مدافع الفريق الشاب حسام عبد المجيد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل الاهتمام الأوروبي المتزايد بالحصول على خدمات اللاعب بعد المستويات المميزة التي قدمها بقميص الفريق الأبيض خلال المواسم الأخيرة.

اهتمام أوروبي متزايد بمدافع الزمالك

شهدت الفترة الماضية متابعة عدد من الأندية الأوروبية لحسام عبد المجيد بعدما نجح في تثبيت أقدامه داخل التشكيل الأساسي للزمالك ولفت الأنظار بقدراته الدفاعية ومستواه المتطور ليصبح أحد أبرز المدافعين الشباب في الكرة المصرية.

ويأتي الاهتمام الأوروبي في إطار البحث عن عناصر دفاعية شابة تمتلك إمكانيات فنية وبدنية تسمح بالتطور والمنافسة داخل الدوريات الأوروبية المختلفة.

يتصدر نادي وست بروميتش ألبيون قائمة الأندية الراغبة في ضم اللاعب حيث يضعه ضمن خططه لتدعيم الخط الخلفي خلال الموسم المقبل.

كما يبرز اهتمام نادي أندرلخت البلجيكي الذي يتابع اللاعب عن قرب تمهيدا لإمكانية الدخول في مفاوضات رسمية حال الاستقرار على التحرك الجاد لحسم الصفقة.

ولم يقتصر الاهتمام على ناديين فقط إذ دخل ميدلزبره الإنجليزي ضمن قائمة المتابعين لمستوى اللاعب إلى جانب نادي يونج بويز السويسري الذي يدرس دعم دفاعه بعناصر شابة تمتلك فرصا كبيرة للتطور.

ويعكس هذا الاهتمام حجم القناعة بإمكانيات مدافع الزمالك وقدرته على خوض تجربة احترافية ناجحة خارج مصر.

بورتو يراقب.. وخطة لتطوير موهبة جديدة

ويظهر بورتو البرتغالي ضمن الأندية التي تتابع حسام عبد المجيد، في ظل سياسة النادي المعروفة بالاعتماد على المواهب الشابة والعمل على تطويرها، قبل منحها فرصة التألق في المنافسات الأوروبية الكبرى.

ويمثل اهتمام نادٍ بحجم بورتو مؤشرًا مهمًا على تطور مستوى اللاعب وقدرته على جذب الأنظار خارج الدوري المصري.

حسام عبد المجيد يترقب عرضا أكبر

في المقابل، يفضل حسام عبد المجيد عدم التسرع في حسم مستقبله خلال الوقت الحالي حيث يترقب فرصة المشاركة في بطولة كأس العالم على أمل تقديم مستويات قوية تفتح أمامه الباب لتلقي عروض أكثر قوة من الناحية الفنية والمالية.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة الزمالك موقف اللاعب النهائي بناء على القيمة المالية للعروض التي قد تصل رسميا إلى جانب رؤية الجهاز الفني واحتياجات الفريق الدفاعية في محاولة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على القوام الأساسي والاستفادة المالية من أي عرض مناسب.