الحذيفي خطيباً ليوم عرفة 1447هـ من مسجد نمرة

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، تكليف الشيخ علي الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، خطيباً لخطبة يوم عرفة لعام 1447ه غدا الثلاثاء الموافق التاسع من ذى الحجة، وذلك من مسجد نمرة.

ويُعد الشيخ علي الحذيفي من أبرز أئمة وخطباء العالم الإسلامي، حيث وُلد عام 1366ه بقرية القرن المستقيم بمحافظة العوامر جنوب منطقة مكة المكرمة، وأتم حفظ القرآن الكريم، وتلقى العلوم الشرعية على عدد من العلماء، قبل أن يتخرج في كلية الشريعة بالرياض عام 1389ه.

وحصل على درجة الماجستير عام 1395ه، ثم نال درجة الدكتوراه في الفقه والسياسة الشرعية عام 1402ه، كما عمل عضو هيئة تدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وأسهم في تعليم القرآن الكريم وإجازة عدد من طلاب القراءات في الجامعة وفي المسجد النبوي.

وتولى الشيخ الدكتور علي الحذيفي إمامة وخطابة مسجد قباء عام 1389ه، ثم عُيّن إماماً وخطيباً للمسجد النبوي عام 1399ه، وشارك في العديد من الأعمال العلمية والشرعية، إلى جانب رئاسته للجنة العلمية لمراجعة المصحف النبوي بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.