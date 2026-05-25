رفض استئناف بـ5.3 مليون جنيه و315 ألف دولار ضد النادي المصري.

أسدلت محكمة الاستئناف العالي، اليوم الإثنين الموافق 25 مايو 2026 ، الستار بحكم نهائي على القضية المقامة من محمد سمير حلبية، رئيس النادي المصري السابق، ضد النادي المصري البورسعيدي، بعدما قضت برفض الاستئناف المقيد برقم 1298 لسنة 66 ق، وتأييد الحكم المستأنف الصادر لصالح النادي.



وكانت محكمة بورسعيد الابتدائية قد أصدرت في 30 / 11 / 2025 حكمًا برفض الدعوى التي أقامها محمد سمير حلبية ضد النادي المصري بتاريخ 13 / 6 / 2023، والتي طالب خلالها بإلزام النادي بسداد مبلغ 5315297 جنيهًا مصريًا، بالإضافة إلى 315385 دولارًا أمريكيًا والفوائد القانونية.

وجاء حكم محكمة الاستئناف العالي ليؤيد الحكم الابتدائي بشكل نهائي، لينتهي بذلك النزاع القضائي الممتد منذ نحو 3 سنوات أمام درجات التقاضي المختلفة لصالح النادي المصري.



واكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادي، انتهاء النزاع القضائي بشكل كامل بعد رفض الاستئناف وتأييد الحكم السابق الصادر من محكمة أول درجة.