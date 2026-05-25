قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حلمي عبد الباقي يعبر عن استيائه بسبب شطبه من النقابة
اليوم.. محاكمة المتهمة بخطف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي
تفاصيل تحويل 2262 أتوبيسا من النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بمحافظتي القاهرة والجيزة
“مين ميحلمش يلعب في الزمالك”.. زيزو يغازل الفارس الأبيض| ماذا قال؟
فايننشال تايمز: اضطراب الممرات البحرية تكشف هشاشة الاقتصاد العالمي أمام صدمات التجارة والطاقة
السودان: السيطرة على منطقة للمتمردين قرب إثيوبيا.. واستبعاد للإخوان.. وعلاقات أوسع بالرياض
بيراميدز أبرزهم .. 6 أندية تضمن التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029
الخارجية الإيرانية: لن نفرض رسوما على عبور مضيق هرمز
تحرك برلماني بشأن نقص السيولة في ماكينات الصراف الآلي قبل عيد الأضحى
وزير الري: مصر تدعم إعداد كوادر إفريقية لمواجهة التحديات المائية والمناخية
آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. أجواء حارة نهارًا وانخفاض نسبي ليلًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي
آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي
ولاء عادل

مع اقتراب نهاية شهر مايو 2026، ارتفعت معدلات بحث المواطنين عن آخر موعد لصرف منحة التموين الاستثنائية، خاصة بعد قرار مد صرف الدعم الإضافي للأسر المستحقة لمدة 4 أشهر متتالية، ضمن إجراءات دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وكانت الحكومة قد أقرت صرف دعم إضافي بقيمة 400 جنيه شهريًا على البطاقات التموينية المستحقة، ليستمر من فبراير وحتى مايو 2026، بدلًا من شهرين فقط، ليصل إجمالي قيمة المنحة إلى 1600 جنيه لكل بطاقة مستفيدة.

استمرار الصرف حتى نهاية مايو

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن صرف المنحة بدأ رسميًا منذ 17 فبراير الماضي، ويستمر حتى يوم 31 مايو 2026، الذي يمثل آخر فرصة لصرف الدعم الإضافي وفق القرارات الحالية.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي قرارات جديدة تتعلق بمد فترة الصرف بعد انتهاء شهر مايو.

ملايين المواطنين يستفيدون من المنحة

ويستفيد من الدعم الإضافي نحو 10 ملايين بطاقة تموينية، بإجمالي يصل إلى حوالي 25 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

ويأتي استمرار صرف المنحة في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة مع زيادة متطلبات الأسر واقتراب موسم عيد الأضحى المبارك.

إمكانية صرف المبلغ كاملًا دفعة واحدة

كما أتاحت الوزارة إمكانية صرف قيمة المنحة بشكل تراكمي، بحيث يمكن للمواطنين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم خلال الأشهر الماضية صرف إجمالي الدعم مرة واحدة.

وتشمل المبالغ المتاحة للصرف:

  • 800 جنيه.
  • 1200 جنيه.
  • 1600 جنيه كاملة.

وذلك بحسب عدد الأشهر التي لم يتم صرفها مسبقًا.

طرق معرفة الاستحقاق

وأشارت وزارة التموين إلى وجود عدة وسائل رسمية للاستعلام عن المنحة، من بينها:

  • رسائل نصية تصل إلى الهاتف المسجل باسم صاحب البطاقة.
  • ظهور قيمة الدعم على بون صرف الخبز.
  • الاستعلام الإلكتروني عبر بوابة دعم مصر باستخدام رقم البطاقة التموينية والرقم القومي.

الفئات المستحقة للدعم

وتشمل الفئات المستفيدة من المنحة:

  • المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
  • العمالة غير المنتظمة.
  • الأسر الأكثر احتياجًا.
  • الأرامل والمطلقات.
  • المرأة المعيلة.
  • الأسر المسجلة ببرامج الحماية الاجتماعية.

السلع المتاحة ضمن المنحة

ويمكن للمواطنين استخدام قيمة الدعم في شراء احتياجاتهم الأساسية من المنافذ التموينية المختلفة، مثل:

  • الزيت والسكر والأرز.
  • المكرونة والبقوليات.
  • منتجات الألبان.
  • المنظفات.
  • الشاي والقهوة.
  • الدقيق والسلع الغذائية الأخرى.

ويتم الصرف من خلال بقالي التموين، ومنافذ جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية، وغيرها من المنافذ المعتمدة.

دعوات لتجنب الزحام

ودعت وزارة التموين المواطنين إلى عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من شهر مايو لصرف المنحة، تجنبًا للزحام والتكدس داخل المنافذ التموينية، مع ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية فقط وعدم الالتفات إلى الشائعات المتداولة بشأن مد فترة الدعم أو زيادة قيمته.

التموين منحة التموين منحة التموين 1600 جنيه صرف منحة التموين وزارة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

شبانة

الأهلي يدرس عدم المشاركة في السوبر المصري بسبب وديات الخليج

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي

دعاء يوم التروية

دعاء يوم التروية .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي الحوائج وتزيد الأرزاق وتفك الكرب

منتخب مصر تحت 17

موعد مباراة مصر وتنزانيا في نصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما

يوم التروية

دعاء يوم التروية 2026.. 5 أدعية لا تفوتها تجلب لك المغفرة وتصرف عنك كل سوء

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

اسعار شرائح الكهرباء الجديدة

بعد آخر زيادة.. أسعار شرائح الكهرباء 2026 للمنازل

ترشيحاتنا

شوبير

أحمد شوبير يكشف حقيقة انسحاب الأهلي من كأس السوبر المصري

شوبير

أحمد شوبير يكشف عن موقف الأهلي من المشاركة في كأس العالم للأندية 2029

أرسنال

أرسنال بطلا وليفربول خامسا.. الترتيب النهائي للدوري الإنجليزي 2025-2026

بالصور

أهمها كبد البقر.. أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم

أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم
أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم
أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم

هنا الزاهد تثير الجدل بفستانها من مهرجان كان

هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان
هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان
هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان

أكلات العيد.. الكبدة الإسكندراني في دقائق

من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق
من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق
من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق

بالشراشيب.. بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها

بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها
بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها
بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد