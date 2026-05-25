رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

تحرك برلماني بشأن نقص السيولة في ماكينات الصراف الآلي قبل عيد الأضحى

فريدة محمد

تقدم النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، موجّه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، بشأن أزمة نقص السيولة النقدية داخل عدد كبير من ماكينات الصراف الآلي ، وما تسببت فيه من تكدس للمواطنين واستغلال البعض لهم، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد النائب أن عدداً كبيراً من المواطنين اشتكوا خلال الأيام الماضية من عدم توافر الأموال داخل ماكينات الصراف الآلي في العديد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى حالة من الزحام الشديد أمام البنوك والماكينات، خاصة مع زيادة احتياجات الأسر المصرية وصرف المرتبات والمعاشات قبل العيد.

وأشار وكيل لجنة الشئون الإفريقية إلى أن الأزمة تسببت في معاناة كبيرة للمواطنين، لا سيما كبار السن وأصحاب المعاشات والموظفين، فضلاً عن استغلال بعض الأشخاص للأزمة عبر فرض مبالغ إضافية مقابل توفير السيولة النقدية، وهو ما يتطلب تدخلاً عاجلاً وحاسماً.

وطالب النائب الدكتور أشرف سعد سليمان الحكومة والبنك المركزي بسرعة تغذية ماكينات الصراف الآلي بشكل مستمر، وضمان توافر السيولة الكافية بجميع المحافظات، مع تكثيف الرقابة والمتابعة على ماكينات الصرف والبنوك خلال الفترة الحالية، منعاً لتكرار الأزمة وحفاظاً على حقوق المواطنين.

كما دعا إلى إعداد خطة عاجلة للتعامل مع زيادة الإقبال على ماكينات الصراف الآلي خلال المواسم والأعياد، بما يضمن تخفيف التكدس والتيسير على المواطنين، مؤكداً أن توفير الخدمات المصرفية للمواطنين بصورة منتظمة يمثل جزءاً أساسياً من حماية الاستقرار المجتمعي ودعم المواطنين في المناسبات والأعياد.

شمال سيناء: تقديم 19.7 ألف خدمة طبية مجانية خلال 15 مبادرة رئاسية

