وزارة السياحة والآثار تستضيف وكلاء سياحيين من بولندا والتشيك ورومانيا

في إطار أنشطتها الترويجية لجذب مزيد من التدفقات السياحية إلى المقصد المصري، استضافت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالتعاون مع منظم الرحلات TUI، أحد أهم منظمي الرحلات بالسوق البولندي، وفداً يضم 154 وكيلاً سياحياً من أسواق بولندا والتشيك ورومانيا إلى مدينة الغردقة؛ لتعريفهم بما تتمتع به هذه المدينة من مقومات ومنتجات سياحية متنوعة.

السياحة في مصر

كما شاركت الهيئة في ورشة العمل التي أُقيمت، على هامش الرحلة التعريفية، قدم خلالها إسماعيل عامر مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة، عرضاً تقديمياَ عن أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر وما تتمتع به من مقومات ومنتجات وانماط سياحية متنوعة وفريدة وما تقدمه لزائريها من تجارب سياحية مميزة، كما أكد على حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون مع شركاء المهنة بمختلف الأسواق السياحية بما يسهم في دفع الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري.

كما ألقى الضوء على الخطط التسويقية للهيئة للترويج للوجهات السياحية المصرية وتعريف السائحين بها.

ومن جانبهم، أفاد مسئولو منظم الرحلات TUI بالبدء الفعلي في تسيير رحلات الطيران العارض من السوق التشيكي إلى المقصد المصري، واعتزامهم البدء بتسيير رحلات طيران عارض من رومانيا إلى مدينة الغردقة اعتبارا من شهر يونيو القادم.

كما قدموا عرضاً تقديمياً حول معدلات النمو التي حققوها في المبيعات خلال عامي 2025- 2026 بالسوق المصري.

وقد حضر الورشة محمد مدحت عضو المكتب الفني للرئيس التنفيذي للهيئة، وسوسن عبد الحكيم عضو وحدة شرق أوروبا بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة، إلى جانب وفد الوكلاء السياحيين، بالإضافة إلى ممثلي 28 منشأة فندقية بشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والساحل الشمالي.



