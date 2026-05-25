رئيس التحرير
طه جبريل
السودان: السيطرة على منطقة للمتمردين قرب إثيوبيا.. واستبعاد للإخوان.. وعلاقات أوسع بالرياض

محمد على

أعلن الجيش السوداني أن قواته سيطرت على منطقة "البركة" الواقعة على مشارف مدينة الكرموك في ولاية النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية بعد مهاجمة مسلحي قوات الدعم السريع.


في بيان له، قال الجيش إن قوات من الفرقة الرابعة للمشاة والوحدات المساندة حققت "تقدماً ميدانياً جديداً" بعد تنفيذ "عمليات عسكرية حاسمة" في البركة.
وقال الجيش إن قواته "هزمت ميليشيا قوات الدعم السريع، وأمنت المنطقة بالكامل، وألحقت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات بالميليشيا وحلفائها من الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال".
وبحسب البيان، فقد تم تدمير أو الاستيلاء على عدد من المركبات والمعدات العسكرية خلال العملية.
    
تمرد الدعم السريع خرب البلاد وزاد من الأزمة الإنسانية
يواجه السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم منذ اندلاع القتال في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع بسبب تمرد الدعم السريع على سلطة الدولة وعلى رغبته في التمرد فيما يتعلق بدمج قواته في الجيش.


أدى الصراع إلى حدوث مجاعة، ومقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين.
 ويسيطر الجيش السوداني على أجزاء كبيرة من ولاية النيل الأزرق. 
 

الإخوان والسودان

سياسيًا، وفي إحاطة إعلامية من العاصمة الفنلندية هلسنكي، كشف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو، أن استبعاد جماعة الإخوان من أي ترتيبات انتقالية مستقبلية أصبح جزءًا من النقاشات السياسية الجارية حول وقف إطلاق النار والمسار السياسي. 

أوضح أن هذا الموقف يندرج ضمن توافق متزايد بين أطراف سودانية ودولية على ضرورة الانتقال من الحكم العسكري إلى حكم مدني، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تعمل على تعزيز دور القوى المدنية استعدادًا لمرحلة ما بعد الحرب.

مجلس التعاون الاستراتيجي بين السودان والسعودية

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن مجلس التعاون الاستراتيجي بين السودان والسعودية سيعقد اجتماعه التأسيسي لأول مرة عقب عطلة عيد الأضحى المقبلة، في خطوة وُصفت بأنها نقلة نوعية في مسار العلاقات الثنائية. 

أوضح وزير الخارجية محيي الدين سالم  أن الترتيبات جارية لانعقاد المجلس الذي تم الاتفاق على تأسيسه في مارس 2025 بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين.

