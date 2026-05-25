روبيو: أمام إيران خياران.. اتفاق جيد أو تصعيد جديد

كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الاثنين، عن طرح أمريكي وصفه بـ"القوي للغاية" لإعادة فتح مضيق هرمز، بالتزامن مع تحرك دبلوماسي جديد يهدف إلى إطلاق مفاوضات محددة زمنياً بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح روبيو، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، أن واشنطن تسعى لمنح المسار الدبلوماسي "كل فرصة ممكنة للنجاح"، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق يخفف التوتر ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.

وفي رسائل حملت نبرة حاسمة تجاه طهران، أكد الوزير الأمريكي أن بلاده أمام خيارين: إبرام "اتفاق جيد" مع إيران، أو اللجوء إلى "خيارات أخرى" للتعامل مع الملف، في تلميح لاحتمال العودة إلى التصعيد إذا فشلت المفاوضات.

وأشار روبيو إلى أن المقترح المطروح لا يقتصر على الملف النووي فحسب، بل يشمل أيضاً ترتيبات مرتبطة بحرية الملاحة وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية.