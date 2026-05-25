يوم التروية.. مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 25 مايو في محافظات مصر للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة اليوم:

القاهرة

الفجر: 4:14 ص

الظهر: 12:52 م

العصر: 4:28 م

المغرب: 7:48 م

العشاء: 9:18 م

الإسكندرية

الفجر: 4:15 ص

الظهر: 12:57 م

العصر: 4:36 م

المغرب: 7:55 م

العشاء: 9:28 م

أسوان

الفجر: 4:29 ص

الظهر: 12:45 م

العصر: 4:07 م

المغرب: 7:29 م

العشاء: 8:52 م

الإسماعيلية

الفجر: 4:08 ص

الظهر: 12:48 م

العصر: 4:26 م

المغرب: 7:45 م

العشاء: 9:16 م

أهمية الإكثار من ادعية يوم التروية

تكتسب الأدعية في هذا اليوم مكانة خاصة؛ كونه يقع ضمن الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، والتي أقسم الله بها في القرآن الكريم، وأكد النبي أن العمل الصالح فيها هو الأحب إلى الله. لذا، فإن ترديد ادعية يوم التروية بنية خالصة ويقين بالإجابة يعد من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه في هذا التوقيت المبارك.

أدعية يوم التروية 2026

اللهم في يوم التروية اروِ قلوبنا بالإيمان، واغفر لنا الذنوب، واستر عيوبنا، واجعلنا من المقبولين في هذه الأيام المباركة، وبلغنا يوم عرفة بقلوب خاشعة وأعمال صالحة.

اللهم ارزقنا حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا، واكتب لنا الخير حيث كان، واصرف عنا كل شر، واجعل أيامنا كلها طاعة وقربًا منك.

اللهم اجعل يوم التروية بداية فرج وسكينة ورحمة، واغمرنا فيه بنفحاتك، وارزقنا دعاءً مستجابًا ورزقًا واسعًا وقلبًا مطمئنًا بذكرك.

دعاء يوم التروية المأثور عن النبي ﷺ

خير ما يبدأ به المسلم يومه هو الثناء على الله، والتهليل، والتكبير، بالإضافة إلى الدعاء القرآني المأثور:

"ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار."

"اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي."

"اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيراً مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي."

أدعية جامعة ليوم التروية

* ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفُ عنا واغفر لنا وارحمنا.

*أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.

*اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، وارزقني طاعتك ما أبقيتني.

*أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير.