الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
التقارير الطبية المطلوبة لتقديم الطلاب “ذوي الاعاقة” على نظام الدمج بالمدارس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التقارير الطبية المطلوبة من الطلاب ذوي الاعاقة البسيطة الراغبين في التقديم في المدارس على نظام الدمج العام الدراسي المقبل ، مؤكدة ما يلي :


*  الإعاقة الذهنية البسيطة تقرير طبي شامل للحالة ومقياس ستانفورد بينيه حيث تتراوح درجة الذكاء من (60 - 70) درجة.

*بطئ التعلم : تقرير طبي شامل للحالة ومقياس ستانفورد بينيه حيث تتراوح درجة الذكاء من (71 - 84) درجة.


* متلازمة داون أو الشلل الدماغي: تقرير طبي شامل موضح به احتياج الطالب لمرافق من عدمه ومقياس ستانفورد بينيه ويشترط الحصول على درجة ذكاء 60 فاكثر.


* الإعاقة الحركية :

 تقرير طبي شامل ومقياس ستانفورد بينيه ويشترط الحصول على درجة ذكاء ٨٥ فأكثر.


* في حال اقتران الإعاقة الحركية بأي إعاقة من الإعاقات الأخرى فإنها لا تعد إعاقة حيث أنها لا تؤثر على التحصيل الدراسي ويصنف الطالب وفقا لدرجة الذكاء من ٦٠ الى ٨٤ درجة ويتم مراعاة التوصيات والتسيرات الواردة في التقارير الطبية بشأنه مثل (فصل دراسي أو لجنة امتحانيه بالدور الأرضي / مرافق للكتابة / ..... حسب درجة الإعاقة الحركية) .


التقارير الطبية المطلوبة من الطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد


* مقياس كارزما بين ( ٣٦ :٣٠) درجة أو مقياس جيليام ما بين (١١٠ :٨٠) درجة.
* مقياس ستانفورد بينيه على الجانب الأدائي فقط.
* تقرير طبي شامل موضح به احتياج الطالب لمرافق من عدمه.


التقارير الطبية المطلوبة من الطلاب ذوي الاعاقة البصرية


* قياس حدة الابصار بالكمبيوتر.
* تقرير طبي شامل مع توضيح نسبة الابصار بالعينين طبقا لمقياس الكمبيوتر.
* اختبار ذكاء على مقياس ستانفورد بنية ويشترط الحصول على درجة ذكاء ٨٠ فأكثر.


التقارير الطبية المطلوبة من الطلاب ذوي الاعاقة السمعية:


* مقياس سمع بالسماعة وبدون السماعة للأذنين بدرجة تتراوح ما بين (٧٠-٤٠) ديسيبيل ويستمر العمل بذات التقرير بجميع المراحل الدراسية.
* تقرير طبي طبقا لمقياس السمع.
* اختبار ذكاء على مقياس ستانفورد بينية ويشترط الحصول على درجة ذكاء ٨٠ فأكثر.
* حالات زارعي جهاز القوقعة بالأذن : إذا أفاد التقرير الطبي أن الطالب زارعي جهاز القوقعة بالأذن .


التقارير الطبية المطلوبة من ذوي اضطرابات صعوبات التعلم المحددة:


* اختبار إلينوى أو أحد الاختبارات المعتمدة (مايكل بست - مقياس أ.د عادل عبد اللّٰه- بطارية أ.د فتحي الزيات).
* تقرير طبي شامل يتضمن اختبار ذكاء على مقياس ستانفورد بينية بدرجة ذكاء ٩٠ درجة فأكثر

التقارير الطبية المطلوبة من ذوي اضطراب وفرط الحركة وتشتت الانتباه:


* اختبار كونرز بدرجة ٦٥ فاكثر.
* تقرير طبي شامل للحالة متضمن اختبار ذكاء على مقياس ستانفورد بنية ويشترط الحصول على درجة ذكاء 80 - 85 درجة.


ثالثا: تجديد التقارير الطبية والإعفاء من اللغة الأجنبية الثانية والمواد القومية:


- إعمالا للفقرة الثالثة من المادة (٤) من القرار الوزاري ٢٥٢ لسنه ٢٠١٧ " الكشف الطبي او تحديد درجة الذكاء بالنسبة لإعاقات كف البصر وضعاف البصر ومتلازمة أرلن وضعاف السمع يكون مرحليا: (مرة واحدة خلال مرحلة التعليم الأساسي بحلقتها الابتدائية والاعدادية، ومرة واحدة خلال مرحلة التعليم الثانوي) أي مرة واحدة مع بداية كل مرحلة دراسية ، وبالنسبة لإعاقات: (الشلل الدماغي - اضطراب طيف التوحد - متلازمة داون - الإعاقة الذهنية البسيطة) فيتم مرة واحدة في العمر في جميع المراحل الدراسية.

