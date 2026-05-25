فرج عامر: الأهلي لن يضم طارق علاء.. وبيراميدز لا يبيع لاعبيه للقلعة الحمراء

كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن كواليس موقف طارق علاء وإمكانية انتقاله إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأكد فرج عامر عبر صفحته على “فيسبوك”، أن الأهلي لن يتمكن من التعاقد مع طارق علاء، مشيرًا إلى أن اللاعب من ناشئي سموحة وتم بيعه قبل موسمين إلى بيراميدز مقابل 24 مليون جنيه.

وأضاف أن اللاعب لم يحصل على فرصة المشاركة بشكل أساسي مع بيراميدز، بسبب وجود المغربي محمد الشيبي في مركزه، قبل أن يخرج معارًا إلى زد، حيث قدم مستويات مميزة للغاية.

ووصف فرج عامر اللاعب بأنه “مدافع صلب جدًا” وينتظره مستقبل كبير، مؤكدًا في الوقت نفسه أن بيراميدز لا يبيع لاعبيه إلى الأهلي.

وكان طارق علاء قد انتقل إلى زد على سبيل الإعارة قادمًا من بيراميدز خلال الموسم الجاري، وسط تقارير تؤكد رغبة زد في تفعيل بند الشراء النهائي بعد تألق اللاعب.