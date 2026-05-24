بشأن انقطاع المياه.. تنويه مهم لسكان حدائق أكتوبر

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر تنفيذ أعمال غسيل وصيانة دورية لشبكات مياه الشرب بعدد من المناطق بالمدينة.

استعدادات عيد الأضحى

وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

موعد انقطاع المياه

وأوضح الجهاز، أن أعمال الصيانة ستبدأ من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الخامسة صباحًا، لمدة 4 ساعات فقط.

وأشار إلى أن تلك الأعمال قد يترتب عليها ضعف أو انقطاع المياه خلال فترة التنفيذ، لتمكين فرق التشغيل والصيانة من أداء الأعمال المطلوبة بكفاءة.

وناشد جهاز المدينة المواطنين بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة العمل المحددة، مؤكدًا استمرار المتابعة للانتهاء من أعمال الصيانة.