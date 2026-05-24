قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح أساسيًا.. تشكيل ليفربول أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي
ترامب: الصفقة مع إيران تعتمد على قراري وأنا لا أبرم صفقات سيئة
70 قرشا.. ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار مساء اليوم الاحد
مفاجأة في سوق السمك اليوم.. انخفاض أسعار الجمبري والبلطي
خاتم الأنبياء: الجيش الإيراني مستعد للرد على أي اعتداء.. ولامكان للأجانب بالخليج
1300 جنيه| سعر الجنيه الذهب بعد التراجع الكبير وعيار 21 الآن مفاجأة
الفتة المصرية بالخل والثوم.. وصفة شرقية بطعم البيوت الأصيلة
العراق.. مقتـ.ل 3 جنود و إصابة 4 أخرين إثر انفجار عبوة ناسفة
هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا
أحمد مجاهد: الهبوط يجب أن يُطبق.. وسأفكر في رئاسة اتحاد الكرة حال غياب أبو ريدة
قبل ما تحجز لـ"صعيد مصر".. ننشر المواعيد الكاملة لقطارات عيد الأضحى الإضافية
تحرش ومطاردة ومحاولة سرقة.. القصة الكاملة لواقعة فتاة حدائق الأهرام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجعت 30 جنيها| أسعار الطماطم تقترب من مستواها السابق.. وهذه ثمن الكيلو الان

الطماطم
الطماطم
آية الجارحي

شهدت أسعار الطماطم اليوم الاحد تراجعا في أسواق الجملة والتجزئة، بعد ارتفاع قوي شهده سعر الطماطم وصلت خلالها الأسعار إلى 60 و70 جنيها للكيلو.

سعر الطماطم الآن 

وتراوح سعر الطماطم في أسواق الجملة بين20 و27  جنيها للكيلو الواحد.

وتراجعت أسعار الطماطم في أسواق التجزئة متراوحة بين 35 و40 جنيها للكيلو.

 

وشهدت أسعار الطماطم ارتفاعا قويا منذ السبت الماضي تراوحت  الان بين 50 إلى 60  جنيها، وفي المناطق الشعبية تراجعت بين 45 و50 جنيها.

ارتفاع أسعار الطماطم

طمأنت وزارة الزراعة المواطنين بتوقع بدء تراجع الأسعار تدريجياً خلال الفترة المقبلة، وذلك مع دخول مساحات جديدة من العروة الصيفية إلى مرحلة الإنتاج الفعلي، وزيادة الكميات الواردة للأسواق بما يسهم في تحقيق التوازن السعري المطلوب وضمان استقرار الأسعار.

وأكدت الوزارة أن الارتفاع الحالي في الأسعار هو أمر مؤقت، ويعود بالأساس إلى انخفاض حجم المعروض نتيجة تضافر عدة عوامل مناخية وفنية متداخلة، تزامنت مع زيادة معدلات الطلب الاستهلاكي.


 

سعر البطاطس اليوم 

تراوح سعر البطاطس في سوق العبور بين 8 إلى 14 ليصل إلى 15 و20 جنيها للكيلو .

أسعار البصل

 

اما عن أسعار البصل فتراوح بصل ابيض بين 5 و8.5 جنيه في الجملة و بين 12 و 15 جنيها.

و سعر البصل الأحمر بين 4 و 6.5 جنيه ليصل إلى 8 إلى 12 جنيها.

سعر الكوسة

سعر الكوسة تراوح بين 10 إلى 18 ليباع في اسواق التجزئة بين 20 و 30 جنيها.

أسعار الليمون اليوم 

 

سعر الليمون البلدي 20 و28 جنيها

سعر الليمون اضاليا 9 و 15 جنيها

أسعار الخضراوات اليوم

 

سعر الجزر بين 9 و 13

سعر الفاصوليا بين 20 و30 جنيه 

سعر الباذنجان اليوم 


سعر الباذنجان البلدي بين 5 و 10

سعر الباذنجان الرومي 5 و10 جنيه

سعر الباذنجان ابيض 6 و 12 جنيه

سعر الفلفل اليوم

سعر الفلفل الرومي البلدي 10 و18 جنيه

سعر الفلفل الرومي صوب 10 و18 جنيه

سعر الفلفل حامي بلدي 5 و11 جنيه

سعر الفلفل حامي صوب 5 و 11 جنيه 


فلفل ألوان 20 و 35 جنيه

سعر الملوخية 15 و 20 جنيها

سعر الخيار

سعر الخيار الصوب 10 و15 جنيها

سعر الخيار البلدي 7 و 15 جنيه

سعر البامية 35 و55 جنيه

سعر البسلة 40 جنيه

سعر السبانخ 20 جنيه

سعر القلقاس 8 و 12 جنيها

سعر البطاطا 13 و17 جنيها

سعر الثوم 20 و30 جنيها

سعر لفت بين 4 و 6 جنيهات
سعر البنجر 5 و 8 جنيهات

سعر ورق عنب نباتي 25 و 60 جنيها

سعر ورق عنب بلدي 25 و 60 جنيها

الطماطم أسعار الطماطم سعر الطماطم البطاطس البصل الخضار الخضروات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

الزمالك

بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال

الراحل حسن يوسف ونجله عمر

بعد التتويج بالدوري .. شمس البارودي تحتفي بأبنائها: والدهم غرس فيهم حب الزمالك

نجوم الفن والإعلام يشاركون إدوارد الإحتفال بزفاف نجله "ماركو" بالقاهرة الجديدة

حفل أسطوري بحديقة الفندق .. نجوم الفن يشعلون حفل زفاف نجل إدوارد بالقاهرة الجديدة | شاهد

ريهام سعيد

ريهام سعيد تخرج عن صمتها بعد استدعائها بسبب حلقة كلاب الشوارع: «مفيش غلط ومش هحضر التحقيق»|فيديو

ترشيحاتنا

الطاقة الشمسية

خبير طاقة: الألواح الشمسية الحل الذكي لمواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء في مصر

الاسماك

أسعار الأسماك اليوم.. فيليه البلطي يصل لـ275 جنيهًا والجمبري يتراجع 30 جنيهًا

مشغولات ذهبية

79 ألف جنيه.. أسعار سبائك الذهب وسبيكة 10 جرامات اليوم

بالصور

طريقة عمل آيس كريم الخوخ

طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بالزقازيق للاطمئنان على توافر السلع وجودتها

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إلهام شاهين ويسرا ومي عمر يخطفن الأنظار في فرح نجل إدوارد

إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد

فيديو

هند صبري وبلال العربي

هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا

وفاة فتاة

بعد فسخ عقد قرانها .. نهاية مؤلمة لفتاة تهز السوشيال ميديا

مستقبل محمد صلاح

قرار صادم داخل ليفربول قد يغير مستقبل محمد صلاح بالكامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد