تراجعت 30 جنيها| أسعار الطماطم تقترب من مستواها السابق.. وهذه ثمن الكيلو الان

شهدت أسعار الطماطم اليوم الاحد تراجعا في أسواق الجملة والتجزئة، بعد ارتفاع قوي شهده سعر الطماطم وصلت خلالها الأسعار إلى 60 و70 جنيها للكيلو.

سعر الطماطم الآن

وتراوح سعر الطماطم في أسواق الجملة بين20 و27 جنيها للكيلو الواحد.

وتراجعت أسعار الطماطم في أسواق التجزئة متراوحة بين 35 و40 جنيها للكيلو.

وشهدت أسعار الطماطم ارتفاعا قويا منذ السبت الماضي تراوحت الان بين 50 إلى 60 جنيها، وفي المناطق الشعبية تراجعت بين 45 و50 جنيها.

ارتفاع أسعار الطماطم

طمأنت وزارة الزراعة المواطنين بتوقع بدء تراجع الأسعار تدريجياً خلال الفترة المقبلة، وذلك مع دخول مساحات جديدة من العروة الصيفية إلى مرحلة الإنتاج الفعلي، وزيادة الكميات الواردة للأسواق بما يسهم في تحقيق التوازن السعري المطلوب وضمان استقرار الأسعار.

وأكدت الوزارة أن الارتفاع الحالي في الأسعار هو أمر مؤقت، ويعود بالأساس إلى انخفاض حجم المعروض نتيجة تضافر عدة عوامل مناخية وفنية متداخلة، تزامنت مع زيادة معدلات الطلب الاستهلاكي.





سعر البطاطس اليوم

تراوح سعر البطاطس في سوق العبور بين 8 إلى 14 ليصل إلى 15 و20 جنيها للكيلو .

أسعار البصل

اما عن أسعار البصل فتراوح بصل ابيض بين 5 و8.5 جنيه في الجملة و بين 12 و 15 جنيها.

و سعر البصل الأحمر بين 4 و 6.5 جنيه ليصل إلى 8 إلى 12 جنيها.

سعر الكوسة

سعر الكوسة تراوح بين 10 إلى 18 ليباع في اسواق التجزئة بين 20 و 30 جنيها.

أسعار الليمون اليوم

سعر الليمون البلدي 20 و28 جنيها

سعر الليمون اضاليا 9 و 15 جنيها

أسعار الخضراوات اليوم

سعر الجزر بين 9 و 13

سعر الفاصوليا بين 20 و30 جنيه

سعر الباذنجان اليوم



سعر الباذنجان البلدي بين 5 و 10

سعر الباذنجان الرومي 5 و10 جنيه

سعر الباذنجان ابيض 6 و 12 جنيه

سعر الفلفل اليوم

سعر الفلفل الرومي البلدي 10 و18 جنيه

سعر الفلفل الرومي صوب 10 و18 جنيه

سعر الفلفل حامي بلدي 5 و11 جنيه

سعر الفلفل حامي صوب 5 و 11 جنيه



فلفل ألوان 20 و 35 جنيه

سعر الملوخية 15 و 20 جنيها

سعر الخيار

سعر الخيار الصوب 10 و15 جنيها

سعر الخيار البلدي 7 و 15 جنيه

سعر البامية 35 و55 جنيه

سعر البسلة 40 جنيه

سعر السبانخ 20 جنيه

سعر القلقاس 8 و 12 جنيها

سعر البطاطا 13 و17 جنيها

سعر الثوم 20 و30 جنيها

سعر لفت بين 4 و 6 جنيهات

سعر البنجر 5 و 8 جنيهات

سعر ورق عنب نباتي 25 و 60 جنيها

سعر ورق عنب بلدي 25 و 60 جنيها