خسر 1120 جنيها.. مفاجأه في سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

يواجه سعر الذهب خلال الفترة الحالية ضغوطًا مباشرة من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار، في مقابل دعم محدود من التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالملف الإيراني.

وتراجع سعر الجنيه الذهب من 55.600 بداية تعاملات الاسبوع إلى 54.480 جنيه بانخفاض 1120 جنيه

وهبط سعر الذهب عالميا دون الـ 4500 دولار مسجلا الان 4486 دولار للاوقية .

ولم تشهد أسعار الذهب في مصر بنفسي مستوى الهبوط في السعر العالمي، وهذا يعكس حالة من الترقب والارتباك في السوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-5-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4669 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5837 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6810 جنيهات بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7783 جنيها للشراء ليسجل بعد اضافة الدمغه المصنعية نحو 8033 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 54.480 جنيه