تحرك برلماني بشأن حل أزمة تعطل "سيستم" المعاشات قبل كل موسم

​تقدم النائب وليد التمامي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بإقتراح برغبة إلى المستشار عصام فريد رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تكرار أزمة تعطل المنظومة الإلكترونية للمعاشات (السيستم) تزامناً مع اقتراب المناسبات والأعياد.



​أزمة تتكرر في وقت حرج: أكد النائب وليد التمامي أن تعطل السيستم قبيل كل موسم واعياد ليس مجرد عطل فني، بل هو "أزمة تمس الأمن الاجتماعي"، حيث تعتمد مئات الآلاف من الأسر المصرية على هذه المبالغ لتوفير احتياجات العيد الأساسية.

​معاناة كبار السن:و أشار نائب "مستقبل وطن" إلى أن تكدس المواطنين من كبار السن وذوي الهمم أمام مكاتب التأمينات وماكينات الصرف في ظل درجات الحرارة المرتفعة والأعطال التقنية، أمر غير مقبول ولا يتسق مع جهود الدولة في التحول الرقمي الذي يهدف أساساً لراحة المواطن لا تعذيبه.

​فشل "الاختبارات الاستباقية"

و تساءل النائب وليد التمامي عن أسباب عدم إجراء "اختبارات ضغط" (Stress Tests) للمنظومة قبل المواسم المعروفة بكثافة السحب، مشدداً على أن التحول الرقمي يجب أن تدعمه بنية تحتية قوية وفريق دعم فني يعمل على مدار الساعة.

​الحلول المقترحة من النائب وليد التمامي:

واقترح النائب وليد التمامي تفعيل أنظمة صرف استثنائية أو يدوية سريعة في حال تجاوز عطل السيستم مدة زمنية محددة، لضمان عدم عودة المواطنين لمنازلهم خالي الوفاض.

بالإضافة الي إلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بوضع خطة طوارئ تقنية قبل الأعياد بـ 15 يوماً، لضمان استقرار الخدمة وتوفير سيولة نقدية كافية في المنافذ.

​المساءلة والمكاشفة:

وطالب التمامي الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء هذه الأعطال المتكررة، ومحاسبة المقصرين في تحديث وصيانة المنظومة بما يضمن استدامتها في أوقات الذروة.

واختتم التمامي كلمتة قائلا

​"إن دورنا كأعضاء في مجلس الشيوخ وكحزب يمثل أغلبية الشارع، يحتم علينا الانحياز الدائم للمواطن البسيط، ولن نقبل بمرور هذه الأزمات دون حلول جذرية تنهي مسلسل معاناة أصحاب المعاشات."