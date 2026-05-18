اتحاد أصحاب المعاشات: انفراجة تدريجية في أزمة صرف المعاشات واستمرار حل مشكلات السيستم

أكد إبراهيم أبو عطا، أمين اتحاد أصحاب المعاشات، أن عددًا كبيرًا من أصحاب المعاشات كانوا يواجهون مشكلات منذ شهر فبراير الماضي، إلا أنه تم التأكيد على حدوث انفراجة تدريجية في الأزمة خلال الفترة الأخيرة.

وقال إبراهيم أبو عطا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن عمليات صرف المعاشات بدأت تتحسن بشكل ملحوظ، مع وجود بوادر لحل المشكلات المرتبطة بنظام "السيستم" الذي تسبب في تعطيل بعض الإجراءات سابقًا.

حل باقي المشكلات

وأشار إلى أن هناك تقدمًا في معالجة الأزمة، ما ساهم في تيسير صرف المستحقات لعدد من الحالات، مع استمرار الجهود لاستكمال حل باقي المشكلات بشكل نهائي.

