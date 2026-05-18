الأهلي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة المصري البورسعيدي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء غدا استعداد لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها مساء الأربعاء، باستاد الجيش المصري ببرج العرب في الجولة الاخيرة من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الدوري المحلي، ويحتاج الفريق الأحمر لتحقيق الفوز مع إنتظار تعثر المنافسين حيث يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا باستاد القاهرة وبيراميدز مع سموحه باستاد الدفاع الجوي في نفس التوقيت.

وتسبب الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأحمر في حالة من القلق داخل النادي طوال اليوم بعد ان تم نفله لإحدي مستشفيات السادس من أكتوبر، بسبب شعوره بالآم حاده وجري له فخوصات طبية دقيقة ولكن حالته مطمئنه وبنسبة كبيرة سيقود الفريق أمام المصري البورسعيدي.

وكان الفريق الأحمر قد غادر الي الإسكندرية مساء اليوم ودخل في معسكر مغلق مبكر استعداداً لتلك المباراة حيث رفع الجهاز الفني حالة الطوارئ القصوي خاصة أن تلك المباارة هي الأخيرة وبالتالي سيكون التركيز في افضل مستوياته للفوز وإنتظار نتائج المنافسين بحثا عن المشاركة في بطولة دوري ابطال أفريقيا.

ومن المقرر ان تكون مباراة المصري البورسعيدي هي الأخيرة للجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة الدنماركي ييس توروب المدير الفني الذي سيتم فسخ العقد بالتراضي مع حصوله علي 4 شهور عبارة عن راتب شهر يونيو وثلا شهور كشرط جزائي ، كما أن تلك المباارة ستكون الأخيرة بالنسبة للمعارين الذي سيعودون الي فرفهم وهم يلسين كامويش واحمد رمضان بيكهام ومروان عثمان بجانب إنتهاء موسم اليو ديانج ورحيله عن القلعة الحمراء وتوقيعه الي فالنسيا الاسباني بشكل نهائي.