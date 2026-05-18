رياضة

محمد صلاح يكتسح استفتاء لجمهور ليفربول في مواجهة آرني سلوت

حمزة شعيب

تصدر النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، استفتاءً جماهيريًا أجرته شبكة "سكاي سبورتس" بشأن الشخصية التي تحظى بالدعم الأكبر من جماهير الريدز، وذلك في ظل الجدل الدائر مؤخرًا حول مستقبل الفريق ومدربه آرني سلوت.

جاء ذلك، بعد البيان الذي نشره صلاح عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب خسارة ليفربول أمام أستون فيلا بنتيجة 2-4 في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي أثار تفاعلًا واسعًا بين جماهير النادي.

وبدا أن محمد صلاح يوجه انتقادات غير مباشرة لأسلوب المدرب آرني سلوت؛ بعدما طالب بعودة "كرة القدم الهجومية" التي اشتهر بها ليفربول خلال حقبة المدرب السابق يورجن كلوب.

وأكد صلاح- الذي يستعد لمغادرة ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة- أن أي لاعب ينضم إلى الفريق؛ يجب أن يتأقلم مع هذا الأسلوب الهجومي، معتبرًا أن الأمر "غير قابل للتفاوض".

كما أعاد البعض تصريحات سابقة لمحمد صلاح خلال الموسم الحالي، عندما أبدى استياءه من تعامل سلوت معه، مؤكدًا أن المدرب "تخلى عنه" قبل انضمامه لمعسكر منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وتأتي هذه التطورات قبل أيام قليلة من المباراة الأخيرة لمحمد صلاح بقميص ليفربول على ملعب "أنفيلد"، عندما يواجه الريدز فريق برينتفورد في الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

