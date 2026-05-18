بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

يترقب نحو 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026، وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كان الصرف سيكون بالزيادة الجديدة أم لا، وذلك بالتزامن مع القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بزيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور، ضمن حزمة اجتماعية واسعة تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة ومواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.



كما يزداد اهتمام العاملين بالجهاز الإداري للدولة بجدول الحد الأدنى الجديد للأجور بعد الزيادة المرتقبة التي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من يوليو المقبل، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه بدلاً من 7000 جنيه حاليًا.



موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026

أعلنت وزارة المالية رسميًا أن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 19 مايو 2026 أي خلال ساعات، وذلك وفق جدول زمني منظم ومحدد لكل جهة وهيئة حكومية، مع إتاحة المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي منذ بداية يوم الصرف وحتى نهاية الشهر.

ويهدف تبكير مرتبات شهر مايو 2026 إلى تخفيف الضغط على أماكن الصرف المختلفة وتيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم بسهولة ويسر، مع ضمان عدم حدوث ازدحام في ماكينات الصراف أو فروع البنوك خلال فترة الصرف.

ويُعد تبكير مرتبات شهر مايو 2026 جزءًا من خطة وزارة المالية المستمرة لتخفيف الأعباء عن العاملين بالدولة، خاصة مع تزايد الالتزامات الشهرية للأسر وقرب المواسم والإجازات الرسمية وأعياد نهاية العام.

أماكن صرف مرتبات شهر مايو 2026

أتاحت وزارة المالية أكثر من وسيلة وقناة متنوعة لصرف مرتبات شهر مايو 2026، بهدف تسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم المالية وتقليل التكدس والزحام خلال أيام الصرف الرسمية، وتشمل أماكن ووسائل الصرف:



ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

فروع البنوك الحكومية والخاصة، حيث يمكن للموظفين التوجه إلى أقرب فرع لصرف مستحقاتهم عبر شباك واحد.

مكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة المدن والقرى والمراكز.

المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول لمن يفضلون المعاملات الرقمية الحديثة.

بطاقات الدفع الإلكتروني "ميزة"، والتي يمكن استخدامها في أي منفذ إلكتروني.

تطبيقات الدفع الرقمي المختلفة التي توفرها البنوك وشركات التكنولوجيا المالية.

وتساعد هذه الوسائل المتعددة والمتنوعة في تسهيل صرف مرتبات شهر مايو 2026 بشكل كبير، وتقليل التكدس والزحام خلال أيام الصرف الرسمية، وتوفير خيارات تناسب جميع الفئات العمرية والتكنولوجية.

زيادة المرتبات الجديدة تبدأ في يوليو 2026

أعلن رئيس مجلس الوزراء عن بدء تطبيق زيادة المرتبات الجديدة اعتبارًا من يوليو 2026، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد 2026/2027، وذلك في إطار خطة الحكومة لتحسين دخول العاملين بالدولة ومواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة المستمر.

وتشمل الزيادة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا (من 7,000 جنيه حاليًا)، بالإضافة إلى علاوات دورية وحوافز مالية جديدة لفئات متعددة من العاملين بالدولة، وذلك بعد تخصيص 100 مليار جنيه إضافية لدعم الأجور في الموازنة الجديدة للدولة.

ويعني ذلك أن مرتبات شهر مايو 2026 ستصرف بالقيم الحالية دون أي زيادة، حيث أن الزيادات الجديدة مرتبطة ببداية العام المالي الجديد (يوليو) وليس منتصفه، بينما تبدأ الزيادة الجديدة رسميًا مع رواتب شهر يوليو المقبل.

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة

وفقًا لما أعلنته الحكومة رسميًا، جاء جدول الحد الأدنى للأجور والمرتبات بعد الزيادة الجديدة على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه بدلاً من 13,200 جنيه (زيادة 1,700 جنيه)

الدرجة العالية: 12,900 جنيه بدلاً من 11,200 جنيه (زيادة 1,700 جنيه)

مدير عام أو ما يعادله: 11,400 جنيه بدلاً من 10,300 جنيه (زيادة 1,100 جنيه)

الدرجة الأولى: 10,800 جنيه بدلاً من 9,200 جنيه (زيادة 1,600 جنيه)

الدرجة الثانية: 9,500 جنيه بدلاً من 8,200 جنيه (زيادة 1,300 جنيه)

الدرجة الثالثة التخصصية: 9,100 جنيه بدلاً من 8,700 جنيه (زيادة 400 جنيه)

الدرجة الرابعة: 9,300 جنيه بدلاً من 8,200 جنيه (زيادة 1,100 جنيه)

الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 9,100 جنيه بدلاً من 8,100 جنيه (زيادة 1,000 جنيه)

الدرجة السادسة: 8,100 جنيه بدلاً من 7,000 جنيه (زيادة 1,100 جنيه)

ويُظهر هذا الجدول حجم الزيادات الكبيرة التي سيستفيد منها الموظفون بعد انتهاء صرف مرتبات شهر مايو 2026 ودخول الزيادات الجديدة حيز التنفيذ الفعلي في يوليو.



الفئات المستفيدة من زيادة المرتبات

تشمل الزيادات الجديدة في الأجور والمرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومن أبرز الفئات المستفيدة:

موظفو الجهاز الإداري للدولة بجميع درجاتهم الوظيفية.

العاملون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

العاملون غير المخاطبين بالخدمة المدنية (بعض الهيئات والقطاعات الخاصة).

المعلمون بجميع مراحل التعليم.

العاملون بالقطاع الطبي (أطباء، تمريض، فنيون، إداريون).

كما أقرت الحكومة حافزًا إضافيًا بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين بالدولة دون استثناء، مع زيادات خاصة وحوافز إضافية للمعلمين والكوادر الطبية، تقديرًا لأهمية ودور هذه القطاعات الحيوية في المجتمع.

زيادات خاصة للمعلمين والقطاع الطبي

أقرت الحكومة زيادات إضافية ضمن خطة رفع الأجور والمرتبات، حيث يحصل المعلمون على:

حافز تدريس يصل إلى 1000 جنيه إضافي شهريًا.

حافز تميز للإدارات المدرسية المتميزة قد يصل إلى 2000 جنيه شهريًا.

كما يحصل العاملون في القطاع الطبي على:

زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين (أطباء، تمريض، فنيون، إداريون).

رفع بدل النوبتجيات (السهر والمبيت) بنسبة 25%.

وتهدف هذه الزيادات المخصصة إلى تحسين دخول هذه الفئات الحيوية وتحفيزهم على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، بجانب انتظام صرف مرتبات شهر مايو 2026 في موعدها المعلن.



هل تتزامن مرتبات مايو مع عيد الأضحى؟

يتزايد التساؤل بين الموظفين حول مدى تزامن صرف رواتب مايو 2026 مع موسم عيد الأضحى المبارك، والإجابة هي أن العيد سيحل في أواخر شهر مايو (من 27-31 مايو)، بينما تبدأ عملية صرف المستحقات اعتبارًا من يوم 19 مايو، وهو ما يمنح العاملين فرصة جيدة للحصول على رواتبهم قبل حلول العيد بفترة كافية (حوالي أسبوع)، مما يمكنهم من تلبية احتياجات أسرهم من ملابس وأضاحي وحلوى وزيارات عائلية.