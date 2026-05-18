ترامب: لست منفتحًا حاليًا على أي تنازلات لإيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه "غير منفتح حاليًا" على تقديم أي تنازلات لإيران، وذلك عقب تلقي واشنطن الرد الإيراني الأخير على مقترح وقف الحرب.

وأضاف ترامب، في مقابلة هاتفية مع صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن طهران "تعرف ما الذي سيحدث قريبًا"، في إشارة إلى احتمال اتخاذ خطوات أمريكية جديدة.

وتابع أنه لا يستطيع الحديث بتفاصيل حول المفاوضات الجارية، موضحًا أن "الكثير من الأمور تحدث حاليًا"، كما نفى شعوره بالإحباط من الموقف الإيراني.

وأشار ترامب إلى أن إيران "ترغب الآن في التوصل إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى"، معتبرًا أن ذلك يعود إلى إدراكها لقدرة الولايات المتحدة على زيادة الضغوط عليها.

ورفض الرئيس الأمريكي التعليق على تقارير تحدثت عن مُحاولة إيران كسب الوقت في ملفها النووي أو في مسألة إعادة فتح مضيق هرمز.

ولم يصدر البيت الأبيض تعليقًا فوريًا بشأن الرد الأمريكي على المقترح الإيراني الأخير.