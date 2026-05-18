رعب في كاليفورنيا.. مسلح يقتحم المركز الإسلامي بمدينة سان دييجو

أعلنت شرطة سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، عن وجود شخص مسلح في المركز الإسلامي في سان دييجو.

وحثت الشرطة الجمهور على تجنب المنطقة، بحسب ما أفادت به شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو التقطته قناة KFMB التابعة لشبكة CNN أشخاصًا يغادرون المبنى، بعضهم متشابك الأيدي، برفقة ضباط شرطة.

ويُعدّ المركز، الواقع في كليرمونت بولاية كاليفورنيا، أكبر مسجد في مقاطعة سان دييجو، وفقًا لموقعه الإلكتروني.

وفي وقت سابق من شهر مايو الجاري، أطلق رجلاً النار على خمسة أشخاص في تكساس، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم، وذلك بعد لقائهما في مركز تجاري شمال دالاس.

وقال قائد شرطة كارولتون، روبرتو أريدوندو، إن الحادث لم يكن عشوائياً، وأن المهاجم كان يعرف الضحايا، بحسب ما أفادت به شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية.