اقتصاد

الجنيه في أمان.. البنك المركزي يعزز الاحتياطي النقدي في مواجهة تقلبات الدولار

محمد يحيي

نجح البنك المركزي المصري في اتخاذ سلسلة من الاجراءات الداعمة للاقتصاد المصري وتعزيز مركز الجنيه لمواجهة التقلبات في سعر الصرف الأجنبي.

ماذا فعل المركزي لحفظ قوة الجنيه

وخلال الفترات السابقة بدأت تحركات البنك المركزي المصري لضبط السياسيات المالية والنقدية بشراكة مع المجموعة الاقتصادية لمواجهة التداعيات العالمية جراء الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني وما تلاه من تهاوي الأسواق العالمية واضطرابات في سعر الدولار و التأثير على سلاسل الإمداد خصوصا بعد اغلاق مضيق هرمز أمام التجارة العالمية.

سعر مرن للعملة وبنك للذهب

واتبع البنك المركزي المصري وفقًا لتقارير رسمية؛ نظامًا مرنًا لسعر الصرف الأجنبي لحماية الجنيه من التقلبات المتوقعة، حتى لا يضير الاقتصاد.

وبدأ البنك المركزي المصري في تفعيل بنكًا للاحتياطي النقدي من الذهب بالتعاون مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير إفريكسيم بنك؛ تحت اسم " بنك الذهب" يسمح هذا البنك في الاحتفاظ بالاحتياطيات النقدية من الذهب على مستوى الدول الإفريقية الأعضاء بإفريسكيم وهو ما يعزز مراكزها الاقتصادية واحتياطياتها النقدية جراء الصدمات.

وتدعم تلك الاجراءات أي عقبات تستنزف الاحتياطي النقدي و تمنح البنك المركزي المصري القدرات على تدبير الاحتياجات والصمود أمام الصدمات المحتملة.

وبموجب اجراءات البنك المركزي المصري والتي تقوم بشراء العملات الأجنبية وتحويلها لفائض تساعد في تعزيز الاحتياطي النقدي وتجنب الضغوط عبر تدخلات مدروسة وغير مباشرة، والاعتماد على قوة العرض والطلب بدلًا من تثبيت سعر الصرف بشكل مصطنع، ما يعكس تمسك “المركزي” باتباع نظام صرف مرن.

وتتضمن آليات التنفيذ، التدخل في السوق عبر مزادات عملة أجنبية وعمليات الشراء غير المباشرة، والتنسيق مع السياسات النقدية الأخرى في تحديد أسعار الفائدة وأدوات السوق المفتوحة، وسط مراقبة مستمرة لتدفقات النقد الأجنبي مثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة وقناة السويس وحجم الصادرات.

احتياطي مرتفع

وارتفع حجم الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية إبريل الماضي إلى 53.01 مليار دولار بزيادة تبلغ 260 مليون دولار على أساس شهري وفقا لتقارير رسمية عن البنك المركزي المصري.

كان الاحتياطي النقدي قد ارتفع علي مدار الشهور الماضية  بمقدار كسر حاجز الـ 3 مليارات دولار.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري والتي كشفت ارتفاعا غير مسبوقا للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عاماً اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي كان خلالها الإحتياطي النقدي في أزهى قوة له، إذ كسر حينها ما يقارب من من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35,2% حالياً.

وصعد سعر الدولار مساء اليوم مقدار 43 قرشًأ علي الأقل داخل البنوك المصرية ليصل إلي 53.27 جنيها للشراء و 53.37 جنيها للبيع.

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى لهؤلاء المواطنين

كانت مثالًا للهدوء والالتزام.. أب يودع ابنته الوحيدة بكلمات تُبكي القلوب: "اللهم إني استودعتها عندك"

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

أسرار الليلة الدامية .. إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي ونقله للمستشفى

تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

عاجل .. نقل ييس توروب مدرب الأهلي إلى المستشفى

هل الصلاة بالمناكير جائزة؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم

سفير كاراخستان لـ شيخ الأزهر: دراسة أبنائنا في جامعتكم شرف كبير

رئيس جامعة الأزهر يفتتح مدرجين بكلية العلوم الإسلامية

بمتوسط مليون جنيه .. أرخص 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو

5 سيارات الأقوى في تاريخ لامبورجيني

غلق مركزين للأشعة بسبب مخالفات صحية وإدارية خلال حملات تفتيش بالزقازيق

طريقة عمل شوربة الفول النابت

احذر قبل الشراء.. حيل يستخدمها بعض تجار المواشي لزيادة وزن الأضحـ.ية

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب محمد قطب رمضان| فيديو

باللهجة المصرية .. العراقية عفراء سلطان تطرح ثاني أعمالها مع روتانا

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

