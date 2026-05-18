تنظيم الاتصالات: 28 مليار جنيه حصيلة الضرائب علي الموبايلات الواردة من الخارج

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب علي مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ۲۰۲۷/٢٠٢٦ بشأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحضور المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز.

وأكد النائب احمد بدوي رئيس اللجنه بأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقود جهودًا كبيرة نحو تنظيم السوق، ودعم التنافسية، وتحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية يشعر بها المواطن بشكل مباشر.

وأشار النائب محسن حتة عضو اتصالات النواب بان الأداء الاحترافي للجهاز خلال الفترة الأخيرة يعكس رؤية واضحة في التعامل مع تحديات القطاع، سواء على مستوى تطوير البنية التحتية الرقمية أو دعم التوسع في الخدمات التكنولوجية الحديثة، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة بقيادة الدولة المصرية.

من جانبه أكد المهندس محمد شمروخ رئيس القومي لتنظيم الاتصالات ان الجهاز حقق خلال موازنة العام الماضي 18،4 مليار جنية بصافي ارباح 12,6 مليار جنية بنسبة نمو 68 %

وشدد رئيس القومي لتنظيم لااتصالات على ان المستهدفات للعام المالي الجديد في الموازنة الجديدة موازنه 2026 -2027 تقارب 21،7 مليار جنية ومستهدف صافي الارباح 14 مليار جنية

ولفت رئيس القومي لتنظيم الاتصالات إلى ان حصيلة ماتم تحصيله من ضرائب علي الموبايلات الواردة من الخارج وصل الي 28 مليار جنيه وكان هناك كم كبير من مخالفات التهريب الموبايلات من الخارج ورصدنا 1500محاولة هجمات علي السيستم لتعطيله.

وكشف رئيس القومي لتنظيم الاتصالات بان هناك 200 قرية مش عارفين نلاقي اماكن لابراج المحمول واستنفذنا كل الطرق ونعول علي مساعدة النواب في ايجاد اماكن