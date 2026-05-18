مجلس النواب يؤكد عمق العلاقات المصرية الليبية خلال جلسة برلمانية تاريخية مشتركة

أكد هشام بدوي، في ختام الجلسة البرلمانية، أن الجلسة عكست عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر وليبيا، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين.

وجدد رئيس مجلس النواب ترحيبه بالمستشار عقيلة صالح والوفد البرلماني المرافق له، مؤكدًا أن مصر تمثل الوطن الثاني للأشقاء الليبيين.

وشهدت الجلسة الأولى، التي استمرت قرابة ساعتين ونصف، إلقاء رئيسي مجلس النواب المصري والليبي بيانين مهمين تناولا سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم أواصر التعاون المشترك بين البلدين.

واستعرض وكيلا مجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية، خلال كلماتهم، تاريخ العلاقات المصرية الليبية، مؤكدين قوة الروابط الممتدة بين الشعبين الشقيقين عبر مختلف المراحل.

واختتم مجلس النواب جلسته الأولى بالإعلان عن انطلاق الجلسة البرلمانية الثانية بعد نصف ساعة، لاستكمال مناقشة عدد من الملفات والقضايا المطروحة.